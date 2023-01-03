采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

▲采子消失20個月回歸。（圖／翻攝自采子IG）

記者施怡妏／綜合報導

藝人采子2021年4月捲入劈腿事件，重創形象導致退出當紅節目《全明星運動會》第二季，演藝活動也就此停擺，不過時隔1年8個月，她在IG更新了自彈自唱的影片，就有網友發現，采子原本IG的最後一篇貼文是道歉影片，但現在該篇貼文已經被刪除，引起許多網友不滿，「好感度又-100」。

有網友在Dcard上發文，「采子把道歉影片刪掉了」，當時采子上傳道歉自拍影片，坦承確實有和何孟遠有像情侶一樣的行為，發出貼文之後便神隱；時隔1年8個月，采子昨（2日）更新一段50秒黑白短片，雖然沒有露臉，但可見原本的過肩長髮已經剪短，彈著吉他深情唱著戴佩妮名曲《你要的愛》。

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然而，采子的IG還保留著與邱鋒澤的合照，以及一起跳舞的影片，以往參加《全明星運動會》的照片，以及工作照片也全都在。

對於采子刪文的行為，網友們感到憤怒，「是可以發文啦，但道歉文是也不用刪掉」、「復出歸復出，這樣也不代表當初那些事不存在吧」、「道歉文刪光，然後很多合照都還留著，要嘛就全部清空啊」、「只刪道歉是什麼意思」、「要出來可以，但憑什麼把道歉文刪掉啊」，「采子把所有不好的留言，跟私訊用戶都封鎖，呵呵」。

▲當時貼出的道歉影片不見了。（圖／翻攝自采子IG）

也有網友提到，采子PO新貼文，剛好撞上邱鋒澤新專輯與演唱會的宣傳期，「故意選在邱鋒澤發新專輯後跟演唱會售票前一天出來」、「演唱會售票日早已公布，當然我不是說她有義務避開，只是有心要避開的話，就不會選今天吧」、「卡在宣傳期+售票前出現不知道用意是什麼？」

不過，采子時隔許久再現近況，演藝圈好友們也都第一時間來留言，房思瑜（房子）、林敬倫、彭小刀、凱爾、趙逸嵐（小8）、劉學甫和蕭芷渲等人都樂見她再次更新官方帳號，「Welcome back」、「采新年快樂」、「采！！！新年快樂」。也有不少粉絲感動，「采子，等妳等好久了」、「終於回來了，想念這聲音」。