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完美男友！會做飯還「常給生活小驚喜」　妹子怕：是不是渣男

原PO表示，男友會做菜，還常給她小禮物。（圖／翻攝《Dcard》，下同）

▲原PO表示，男友會做菜，還常給她小禮物。（圖／翻攝《Dcard》，下同）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，男友大她9歲，但人非常完美，如果她月經來，男友會拿保溫瓶去買熱可可，平常也會買小禮物給她，而且又很會煮菜，「讓我有點害怕他是不是渣男。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文，她21歲男友30歲，他工作能力強又上進，「很少抱怨很有耐心，負責任、脾氣好、會做飯、會打理好自己（會穿搭不會亂穿），EQ高IQ也不錯，孝順、有遠見、懂規劃（我們出去玩基本上都是他在規劃，我就負責把我自己帶上就好）。」

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原PO表示，有次她生病，她一進工作室就看到男友的貼心小紙條，根本偶像劇情節，「月經來他直接拿保溫瓶去買熱可可（我認知通常一般的男生應該是去商店直接買一杯熱可可）」。她說，保溫瓶這樣不好洗。男友回，「不會冷掉才是重點。」

原PO說，男友接送她上下班，都會準備小禮物，有榴槤、酪梨牛奶、蛋糕、零食等，而去超市買零食，男友也都記得她內心前3名的零食，「你怎麼知道，你是不是在我身體裡裝監視器。」男友也很會做菜，她下班回家就會看到一堆食物，「我牙套剛拉完線還會特別弄蒸蛋給我」，出外用餐，男友負責點菜，她負責點酒。

原PO男友還很會點菜。

▲原PO男友還很會點菜。

原PO說，她跟男友是同月分生日，今年決定交換禮物比誰用心，上限1000元，輸家明年加1000元，「我送了他一隻客製名字的鋼筆。」而她收到男友送的睡袋，男友說，因為她曾說以前有個很喜歡的睡袋不見了，而他買到相同款式。至於婆媳問題，原PO指出，男友媽比較傳統，「有時候接受我們的年輕人的訊息需要一點時間，他會擋下所有問題，不會延伸到我這裡，在媽媽面前只講我的好話，買禮物也說是我買給她的諸如此類的。」

原PO在文末說，「最後是重點，他除了是我男朋友外也像是我的老師或是教練，他不會讓我當一個廢物女友、或是當伸手牌，他會教我工作跟待人處事還有好的生活習慣和價值觀，跟他在一起之後我的業績每個月都在提升，有時候會想我上輩子是做了多少功德，這輩子才能擁有這麼好的男人。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「額妳是在炫耀吧」、「是渣男，趕快離開，我來」、「我覺得這是年紀比較大男生的特性，很會照顧人」、「妳應該要有危機意識，他不是懂妳，而是他懂女人的那些小情緒」；但也有網友表示「一位都到適婚年齡的男生，竟然還會找學生妹談戀愛，我是不知道，他有沒有想要把妳放到他的未來裡面」。

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