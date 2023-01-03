見UNIQLO發熱衣特價秒掃1件！回家拆開傻眼...網笑：配色超ㄎ一ㄤ

▲女網友抱怨自己到UNIQLO買到的高領發熱衣配色超奇怪。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

發熱衣是不少民眾冬天必備的禦寒衣物，不過一名女網友日前到UNIQLO時，看到發熱衣正在特價，便開心買了一件，不料，回家開箱看見發熱衣全貌卻大傻眼，整件衣服配色超特別。

一名女網友在Dcard以「被uq發熱衣欺騙」為題發文，表示日前逛UNIQLO時發現，高領發熱衣特價，一件只要590元，於是她開心的拿一件黑色的去結帳，並附上包裝的照片，顏色確實寫著「black」。

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▲發熱衣外包裝。（圖／翻攝自Dcard）

▲發熱衣後面寫著Black。（圖／翻攝自Dcard）

不料，回家打開後竟發現，只有身體的部分是黑色，高領以及手腕是亮黃色、袖子則是一邊咖啡色、一邊紫色。獵奇且怪異的配色，讓以為整件都該是黑色的她直呼「包裝後面寫了一個black欸幹，店內商品的地方也沒有標示顏色只寫價錢跟商品，感覺自己被騙了」。

▲拆開後卻發現發熱衣配色超前衛。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出網友紛紛忍不住大笑，「這究竟 是什麼鬼」、「這是marni聯名的，包裝上其實有寫，算是高手才有辦法拿來穿搭用，但如果不知有聯名看那外型的確看不出是這種顏色的」、「超好笑瘋掉」、「超醜的哈哈夭壽」、「這顏色我笑了整整2分鐘」、「我今天也差點買想說等他降價買（幸好沒買）」。

有熱心網友表示，「UNIQLO的發熱衣可以退貨，包裝全新完整 商品不下水30天內，帶3張單據可以回去退貨喔！」原PO事後也更文感謝網友，指她已成功完成退貨，並表示「是我沒看清楚聯名，下次會再注意」。