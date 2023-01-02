竹科遊日潮！知情人爆必跑「極樂行程」：10團有9團會去玩

▲許多人迫不及待出國旅遊。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

眼下終於可以出國了，不少台人紛紛搶買機票，想來趟久違的國外旅遊。一位男網友跟竹科朋友聊天時，得知很多竹科人都不約而同地要去日本玩，讓他意外的是，10團裡面有9團是要去體驗「風俗文化」，傻眼直呼「這歪風必須糾正！」話題引發議論。

「真的太誇張了！這歪風必須糾正！」這位男網友在Dcard發文稱「竹科工程師嫖妓」，說他跟朋友聊天時，對方透露公司近日出現出遊潮，而且都不約而同到日本玩，可以說很多竹科工程師都飛日本了。

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話鋒一轉，他卻突然提醒，「各位女生，如果有男友／老公是竹科人的，麻煩注意一下！」會這麼說的原因，則是因為他得知「10團有9團是要去玩風俗店或是泡泡浴的」，這讓原PO忍不住直批「有夠噁心」。

貼文引發其他網友議論，不少人紛紛吐槽，「我勸你不要多管閒事哦！生活已經夠苦了。」「去合法的其實覺得沒什麼欸！」「工程師不能有性慾？」「無論啥時，台灣人一堆都不約而同去日本吧？而且去日本=嫖妓？」「滿頭問號欸……人家要怎麼花錢妨礙到你了嗎？」「這種私領域的事情與你何干？」

另外，日前百萬YouTuber Joeman為了「80000日元的奢華泡泡浴對決14000元的平價泡泡浴」的對決影片，花費數十萬元日幣請3男前往體驗泡泡浴，並以口述方式透露過程，讓大票網友直呼「想飛日本了」，連女網友也表示，「雖然是直的，但也好想去給妹子洗」、「自己是女生，看了覺得蠻好看的耶！很有內容，好棒的企劃呀！」