　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永福星星兒家族　向鹿耳門媽祖許願疫情退散、一起節能減碳！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願，今年有十多人主動參與！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在歷經3年全球疫情的大變動，也非常期待年度的祈福許願課，一方面展望未來，二方面在疫情趨緩之時，和老朋友老同學們見面，如同以前一樣！大家一見如故，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福老師們表示，前幾年因為空污嚴重，早在在2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳，果然近年空污情形有所改善，「空污雖有減緩，但還是不夠！！而且疫情又接著來！」一位已在工作的肯納青年說。也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」。而且大家都要集氣寫許願牌，「向媽祖拜託，一定要賜福給努力防疫的英雄和每一個受難的人們！」為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，一起做好防疫的工作，讓每年的第1天都能起個大早一起運動，一起許願！

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，還好今年的元旦升旗健行及祈福活動沒有因為疫情而有改變，讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐！！」。今年星星兒們還特別觀察了傳統廟宇木結構和剪黏的力學原理，並了解鄭成功登陸台灣與天干地支及安太歲的歷史原由及進香團神明間的科儀等等，永福星星幫的親師生在新年元旦一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出觀察力！！也期望年年都能有好天氣好空氣和健康的身心靈可以在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！

永福特教老師指出，為了加強星星兒的自信心，特別在元旦升旗健走後和家族成員到鹿耳門天后宮參訪，並領取媽祖許願牌回顧過去的一年，然後在神明面前立誓，寫下新年新希望並請星星兒自己在香爐前「過火」並掛上龍柱以「增強自己的信心」。

▲台南市永福國小星星兒家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市府西拉雅廣場參與元旦升旗及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮領取新年許願牌祈福許願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這1年來的總回顧讓老師和家長都大感這些星星兒真的都長大了，也有自己的想法，在老師和家長的引導下，也寫下「台灣平安，永遠幸福！」「好運處處都有，事事得心應手」「身體勇健，諸事平安」「空氣清新」「世界和平，永遠幸福」「智慧大開，事半功倍」「安然自得」的願望！

永福特教老師們也感恩許願，希望社會大眾能更理解身心障礙者的不便，特別是與人溝通有困難的肯納星星兒和亞斯伯格症的朋友們！期待社會大眾都漸能理解星星兒的「與眾不同」，也希望能友善與平等待。

ET快訊
長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒
幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委集體焦慮「離民意太遠了」
快訊／交大前校長染新冠　併發心肌炎死亡
快訊／大陸來台首採檢524人　陽性率出爐
快訊／8歲童打過2劑　確診上吐下瀉死亡
突宣布不打了！曾豪駒嚇一跳　13號空出來就等陳鴻文
XBB.1.5逃脫免疫能力最強！「1指標」悄飆升　恐爆下波大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

交大前校長郭南宏染疫併發急性心肌炎辭世　享壽87歲

快訊／自陸返台「唾液PCR」昨採524人次　陽性率27.8%

買午餐驚見「在地美食」！　店員闖禍後1反應　他當場看傻了

打過2劑疫苗！8歲男童發燒嘔吐送急診　併發腦炎4日後過世

快訊／今增26死！本土+16524　較上周一增16.7%

樹林高中「原住民藝能班」紮根　助原民學生傳承部落文化

快訊／國5北上紫爆！雪隧回堵5公里　下午國道「9魔王路段」曝

男友白目問「這蜜大腿嗎？還是粗壯？」　她震驚脫口1句大暴擊

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

交大前校長郭南宏染疫併發急性心肌炎辭世　享壽87歲

快訊／自陸返台「唾液PCR」昨採524人次　陽性率27.8%

買午餐驚見「在地美食」！　店員闖禍後1反應　他當場看傻了

打過2劑疫苗！8歲男童發燒嘔吐送急診　併發腦炎4日後過世

快訊／今增26死！本土+16524　較上周一增16.7%

樹林高中「原住民藝能班」紮根　助原民學生傳承部落文化

快訊／國5北上紫爆！雪隧回堵5公里　下午國道「9魔王路段」曝

男友白目問「這蜜大腿嗎？還是粗壯？」　她震驚脫口1句大暴擊

別和錢過不去！高雄百歲人瑞可領1萬元現金　1／3最後期限

美國「核保護傘」已經不夠　尹錫悅：南韓與美商議參與核武演習

獨／訪新加坡前邀請！柯文哲明宣布民眾黨秘書長　周台竹證實接任

已婚女警轉調煞到帥同事！奔墾丁度假擁吻全被拍　海軍尪心碎

台中市議員黃仁驚悚自撞！清晨返台東老家「閃貓衝撞民宅」

長勤請假抗議！寧花2倍薪找派遣卻未加年終　一畫面讓員工更心寒

衣架不小心掉地上！鄰居「怒敲天花板」反擊　他傻眼：地板都在動

慶祝十周年！《地下城邂逅 戰鬥編年史》3D手遊將推出、還有大逃殺模式

曾豪駒生涯首次換背號　66➝99盼翻轉去年命運

籃網擺脫各種鬧劇　杜蘭特曝關鍵轉折：盼新年有更棒的事

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

紫南宮1年湧入54萬信徒！借3.3億錢母還款6億

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

軍訓役男寢室打麻將！退伍嗨喊：5中隊賭場

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

獨／穩住航班！長榮航勤董總衝第一線盤櫃　請假「剩30多人」　

跨年殺豬公畫面超壯觀！金額驚呆一票人

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

捷運管制！工作人員「上台講笑話」逗樂旅客

Toyz晚館長2天確診了！　統神魔咒驚呆網

更多熱門

相關新聞

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！

「仕高利達春節禮盒」聯名新港奉天宮！

仕高利達蘇格蘭威士忌特別在兔年推出與嘉義新港奉天宮聯名的「仕高利達2023春節禮盒」，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」和「仕高利達金牌」等三支屢在國際烈酒與葡萄酒大賽 (IWSC)、國際烈酒競賽(ISC)中奪獎的人氣佳釀，搭配獨家設計並過爐祈福的嘉義新港奉天宮錢母，希望大家錢兔似錦。

嗆媽祖是下等人拜的神！她曝親戚1舉動傻眼

嗆媽祖是下等人拜的神！她曝親戚1舉動傻眼

2023癸卯年『玉兔卯銀』許願牌限量發送

2023癸卯年『玉兔卯銀』許願牌限量發送

「十二犂頭鏢1號」救護車　延續媽祖慈悲精神

「十二犂頭鏢1號」救護車　延續媽祖慈悲精神

家門口被「空墳」阻路9年 進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

家門口被「空墳」阻路9年 進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

關鍵字：

永福星星兒家族鹿耳門媽祖許願疫情退散節能減碳

讀者迴響

熱門新聞

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

樂天桃猿才邀春訓　張明翔突宣布退休

卡丁車樂園元旦大亂鬥！工作人員慘遭圍毆

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面