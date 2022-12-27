2023癸卯年『玉兔卯銀』許願牌　鹿耳門天后宮免費限量發送

▲台南市鹿耳門天后宮癸卯年『玉兔卯銀』許願牌，免費限量發送。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

歲末來臨，新的一年又將至，在2023元旦，鹿耳門天后宮推出限量500面『特仕版許願牌』免費送活動，歡迎民眾當日早上9時，親臨鹿耳門天后宮排隊領取，就在2023年第1天，掛上燙金版許願牌，許下整年的新希望，展望未來、開啟1年新局！

位於台南市安南區媽祖宮的鹿耳門天后宮，累積迄今30餘年的文化季活動，推出許多吉祥文化創意品，其中廣受善信喜愛的許願牌，以大小雙圓的造型推出，正面烙印「開基鹿耳門媽」神像，背面空白，由善信自行書寫祈福語。天后宮的許願牌，自2000年的長條方型原型，歷經菱形、圓形的轉變，到現代的子母雙圓形，整體造型落落大方，除可掛於龍柱與媽祖對話外，更有許多民眾另購餽贈友人，作為典藏紀念品。

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每年廟內懸掛的許願牌，總見上面寫滿了信眾的心願和虔心的祝禱，各國文字均有，內容包羅萬象、琳瑯滿目，猶如媽祖的名片簿，讓媽祖隨時翻閱，可說是另類的《媽祖降福備忘錄》。這種上達天聽、傳遞人間訊息，屬於人和神之間最直接的溝通橋樑，彷若「開基鹿耳門媽」的聯絡記事方式，人、神之間的親密對話平台，饒富趣味，亦是鹿耳門天后宮的招牌特色之一。

元旦當日上午，適值天后宮新任第12屆管理委員會就職典禮及大年初四「迎喜神盛典」之禮官與仙女的桮選活動；下午廟方特別安排－『神』級的重量嘉賓快閃賜福，歡迎有興趣的民眾前往，並順道取閱其精美的文化民曆回家參考，歡度充實的連假時光，詳細活動訊息，請見鹿耳門天后宮官網或臉書粉專。