家門口被「空墳」阻路9年　進出得攀磚石「爬墳」白天出入也害怕

▲陶姓男子老家被一座「空墳」堵門，一堵就是9年。（圖／翻攝華商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

一名36歲的陶姓男子透露，家門口被一座「空墳」阻路，一擋就是9年，連年邁的母親出入都得攀磚石爬墳進出，連白天進出都會覺得不舒服，相當不便。而這座空墳是宗族族長率人挖掘先人遺骸未果後建立的，主因或為雙方因一棵和風水有關的楊梅樹被拔除產生嫌隙，雙方協調10餘次未果，讓陶姓屋主和家人十分困擾。

《華商報》報導，現年36歲的陶青峰家住貴州省黔東南州天柱縣邦洞街道農村，10餘年前到浙江金華打工，而遠在老家年過六旬的父母遭遇匪夷所思的事情，「有人在我家一個偏門前建起一座墳墓還立有碑，將門堵得很嚴，進出都必須爬墳，這樣的日子至今已有9年。」

這座「擋路墳」的來由，經當地陶氏族人陶猛（化名）透露，其實這座墳裡面沒有屍骨也沒有棺材，是一座空墳，是他們的「族長」陶磊（化名）率人修建，「2013年清明時節，陶磊告訴族人稱，前一年編寫的族譜記載有一位生活在明朝成化年間的老祖宗葬在當地，懷疑墓址在陶青峰家偏房旁邊，想給該老祖宗重新建墳立碑，以便讓子孫後代祭拜。」

同年4月7日，陶磊組織一批陶氏族人，在當地邦洞鎮調解委員會相關人士見證下，來到陶青峰家偏房處，10餘人輪流開挖，尋找那位祖先遺骸，雖然沒有找到，但發現有一些黑泥巴，陶磊等人便依此確認該祖先的墳墓就在那偏房的磚牆邊，因此，陶氏族人用磚塊和泥土在門外建起一座空墳，還立了塊石碑。

陶青峰認為，陶磊栽有一棵楊梅樹作為風水，「那塊地是我家的，我們發現後將那棵樹拔掉，陶磊懷恨在心。」這說法也得到陶猛的證實，「這原本是一件很小的事，他們兩家就此結仇。」

9年的時間內雙方協調10餘次未果，民事法庭訴訟因墓葬糾紛交由行政部門負責，當地民政局則認為，事項屬於土地權屬和物權糾紛，「建議通過協商解決為宜，不予受理。」這讓陶青峰及家人無奈和困擾。