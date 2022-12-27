屏東協會捐「十二犂頭鏢1號」救護車　延續新園媽祖慈悲精神

▲屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會捐贈新園消防分隊救護車「十二犂頭鏢1號」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會捐贈新園消防分隊救護車「十二犂頭鏢1號」，新園分隊回贈感謝狀，感謝協會發揮新園媽祖慈悲護祐鄉里精神，無私捐贈，充諾全天聞聲救苦，守護生命。

十二犂頭鏢1號救護車，除有完善的救護器、耗材，更配置鋁合金電動式擔架床、自動心肺復甦機，將可提供新園鄉親們更優質的緊急救護服務，強化新園鄉緊急救護能力，有助於及時挽救更多緊急傷病患的寶貴性命。

「十二犂頭鏢1號」車身有黃與褐色紋格圖案，該圖案為「巴騰堡格紋」，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，在夜間或視線不良時，能增強醒目程度，有效提高消防救護人員出勤安全性。

「十二犂頭鏢」為新園媽祖昔日治水聖蹟顯聖之地，媽祖慈悲澤被鄉里，聖德流傳至今。眾人領受恩德之餘，進而將感恩之心化為實際行動，並於2019年8月匯聚眾人之善願，成立屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會，弘揚新園媽祖慈悲護祐鄉里精神；今延續新園媽祖精神，捐贈新園分隊救護車含配備乙輛，守護民眾。

新園消防分隊表示，一定盡責完成眾人託付的善願–秉持媽祖心、慈悲行的精神，尋聲救苦，協助新園媽祖24小時守護生命、守護健康、守護愛。