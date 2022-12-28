　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嗆媽祖「下等人拜的人」！她曝親戚隨後「1舉動」傻眼：直接拒絕

原Po的親戚莫名嗆媽祖是「下等人拜的人」。（示意圖／Pixabay）

▲原Po的親戚不斷說「不屑拜媽祖」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

這世上沒有最好的宗教，只有最適合自己的宗教，更要尊重別人的信仰，卻有一名網友感歎，先前全家一起去廟裡拜媽租時，親戚們不斷嫌棄媽祖婆，還嗆「這是下等人拜的神」，甚至把她趕到廟前廣場，讓原Po直呼莫名其妙。

原Po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，先前與家人在「媽祖飛昇日」當天一起去廟裡參拜，未料親戚們一進廟裡，就不斷說「不屑拜媽祖」，還嗆他們說「來了就拜」的自己是下等人不配講話，接著就被對方趕到廟前廣場，甚至酸她「是外人，家裡沒妳的份」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友們除一面倒狠批原Po親戚，更直呼：「妳親戚是不是思覺失調」、「不屑拜為什麼一開始要跟去？專程到媽祖面前刷一波存在感的嗎？」原Po則在留言串補充，表示自己也覺得很莫名其妙，「主要是親戚不屑媽祖，對媽祖很有敵意跟針對性」，好在爸媽都還算尊敬媽祖婆，並透露親戚們後來要她幫忙求籤，但「我直接悍然拒絕」。

還有網友笑說，「妳要當場演媽祖上身抽他們幾個巴掌啊」、「有時候打對方兩巴掌是最好的溝通」，也有人直呼，「要記得這句話，『外人』不用管他們家的一切大小事唷」、「太好了，以後有事就說我是外人無法插手」。

延伸閱讀
揪男友共洗鴛鴦浴…他嫌「這畫面」喊：很噁心　妹子怒：很不尊重
要辦婚禮了還偷幽會前男友　她被當眾毀婚…滾地哭求「再給我一次機會」
新北驚見17台車「集體闖紅燈」被開罰…真相超暖心　在地人抗議：不合理

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業
快訊／海軍新訓鑑測爆意外　士官右手手指遭炸傷
朱芯儀被「家長群組」逼走！　無奈將3歲兒轉學
男童「高壓電線掛身上」玩盪鞦韆！驚悚影片曝光
獨／國道哀戚招魂！他上月痛失愛妻　母幫顧小孩又遇死亡車禍
快訊／陸對台新人事！　他接任國台辦主任
基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包看這裡
前教友爆宋逸民「太魯閣假見證」！工作人員PO證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和通識同學曖昧！閨蜜一聽「加選同堂課」狂私聊　深夜裝醉床戰

打造文化國家隊！文化部獎助「台灣品牌團隊」1億800萬名單公開

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！網羨煞：娶回家寵爆

嗆媽祖「下等人拜的人」！她曝親戚隨後「1舉動」傻眼：直接拒絕

對台最友善國家調查　日、美分居前兩名「僅6.9％認為中國」

「3縣市」小內閣女性比例墊底！婦團酸桃園：何不成立「父幼局」

春節返鄉潮還沒到！境外移入暴增226例「破91天新高」　莊人祥曝原因

跨年夜雨最多！10縣市「低溫再探10°C↓」　2圖秒懂連假天氣

包養妹懷孕！臨盆乾爹才表明「不想要孩子」　她想提告反被打臉

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉：反正我要退休了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

和通識同學曖昧！閨蜜一聽「加選同堂課」狂私聊　深夜裝醉床戰

打造文化國家隊！文化部獎助「台灣品牌團隊」1億800萬名單公開

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！網羨煞：娶回家寵爆

嗆媽祖「下等人拜的人」！她曝親戚隨後「1舉動」傻眼：直接拒絕

對台最友善國家調查　日、美分居前兩名「僅6.9％認為中國」

「3縣市」小內閣女性比例墊底！婦團酸桃園：何不成立「父幼局」

春節返鄉潮還沒到！境外移入暴增226例「破91天新高」　莊人祥曝原因

跨年夜雨最多！10縣市「低溫再探10°C↓」　2圖秒懂連假天氣

包養妹懷孕！臨盆乾爹才表明「不想要孩子」　她想提告反被打臉

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉：反正我要退休了

大專棒聯／陽介仁之子中繼好投　台東大學複賽首勝

北市國民黨議員林杏兒樁腳涉現金買票　20多名里長赴地檢署...他5萬交保

又是他來「還願」！　台南3家宮廟天公爐被埋生雞頭警傳喚送辦

平均地權條例修法該修不修？

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

和通識同學曖昧！閨蜜一聽「加選同堂課」狂私聊　深夜裝醉床戰

「新疆維納斯」混血五官素顏也超美！9道保養程序後天養成水煮蛋肌

泰國鮮肉CP「YinWar」來台度蜜月！　見台粉許願吃美食、親近大自然

帶狗寄宿棄養？飼主「積欠4萬住宿費」遭爆是慣犯　6店家氣炸提告

快訊／海軍士官新訓「炸斷食指第一節」　專案小組將釐清肇因

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

生活熱門新聞

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

一壞習慣害GG短2公分！泌尿醫：傷身又花錢

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

單身男聖誕節狂操另一半！隔天驚覺動不了

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

乖巧女友劈腿！網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

公車過彎撞死母子　交長指駕駛需負責

爽躺巨乳枕頭！爆乳田慎節問1句　正妹主播嗨翻了

更多熱門

相關新聞

後座都狗毛！她過3個月仍不清...原因超催淚

後座都狗毛！她過3個月仍不清...原因超催淚

許多人視寵物為毛小孩，面對毛小孩過世，飼主往往會陷入失落與悲傷。國外一名女子為了紀念已故愛犬，已近3個月沒有清理車子，原因是為了保留牠的味道。

包養妹懷孕！乾爹「不要孩子」　她想告反被打臉

包養妹懷孕！乾爹「不要孩子」　她想告反被打臉

捨棄890萬年薪！華為「天才少年」證實去創業

捨棄890萬年薪！華為「天才少年」證實去創業

跨年夜房價2500元→9680元！網：窮人只能去日本

跨年夜房價2500元→9680元！網：窮人只能去日本

小三同事見穿「短裙+黑絲襪」罵：想勾引我老公

小三同事見穿「短裙+黑絲襪」罵：想勾引我老公

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區媽祖周刊王

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

公園直接「火車便當」她超配合！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面