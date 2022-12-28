嗆媽祖「下等人拜的人」！她曝親戚隨後「1舉動」傻眼：直接拒絕

▲原Po的親戚不斷說「不屑拜媽祖」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

這世上沒有最好的宗教，只有最適合自己的宗教，更要尊重別人的信仰，卻有一名網友感歎，先前全家一起去廟裡拜媽租時，親戚們不斷嫌棄媽祖婆，還嗆「這是下等人拜的神」，甚至把她趕到廟前廣場，讓原Po直呼莫名其妙。

原Po在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，先前與家人在「媽祖飛昇日」當天一起去廟裡參拜，未料親戚們一進廟裡，就不斷說「不屑拜媽祖」，還嗆他們說「來了就拜」的自己是下等人不配講話，接著就被對方趕到廟前廣場，甚至酸她「是外人，家裡沒妳的份」。

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文章曝光後，網友們除一面倒狠批原Po親戚，更直呼：「妳親戚是不是思覺失調」、「不屑拜為什麼一開始要跟去？專程到媽祖面前刷一波存在感的嗎？」原Po則在留言串補充，表示自己也覺得很莫名其妙，「主要是親戚不屑媽祖，對媽祖很有敵意跟針對性」，好在爸媽都還算尊敬媽祖婆，並透露親戚們後來要她幫忙求籤，但「我直接悍然拒絕」。

還有網友笑說，「妳要當場演媽祖上身抽他們幾個巴掌啊」、「有時候打對方兩巴掌是最好的溝通」，也有人直呼，「要記得這句話，『外人』不用管他們家的一切大小事唷」、「太好了，以後有事就說我是外人無法插手」。

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