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學測英文重閱讀理解　補教師建議：熟悉核心單字＋留意熱門新聞

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲學測下周五登場，英文補教師建議考生，熟悉核心單字與留意熱門新聞。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測下周五（13日）登場，英文科補教老師指出，新制學測進入第二年，難度其實與舊制差不多，最大差別在閱讀理解能力，也是衝出高分關鍵，而單字熟悉度決定基本分，建議考生在考前把核心單字做重點複習，並回顧本學期模考考卷，另因近年來閱讀考題相當多元，對於疫苗、俄烏戰爭、美國升息等熱門新聞要留意，作答時則要掌握時間。

英文科補教老師Felipe表示，由於分科測驗不考英文，加上英文幾乎是每個科系必定採計科目，讓考生在準備英文時壓力比以往更大，但平心而言，新制學測英文難度與舊制差別不大，最大差別在閱讀理解能力，另在時間掌握上也是考生必須多加注意。。

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「單字熟悉度決定基本分」，Felipe表示，英文科選擇題6大題型中，多數考題選字都落在教育發布的「高中英文參考詞彙表」三到五級的選字範圍內，整體考試重視單字能力及閱讀理解力，所以考生務必要把Level 3至5的單字徹底完全看熟，對於答題非常有幫助。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師建議考生，要熟悉核心單字，並留意熱門新聞，作答時要掌握時間。（圖／資料照片）

Felipe指出，「篇章結構、閱讀測驗、混合題」三大題型，是能否取得高分關鍵，其特色就是答案多半都可在文章中找到或推論出來，測驗考生在核心單字上的文章理解能力，也是108課綱英文科考試重點，找出相對應關鍵字更重要，在混合題作答時千萬別空白，有寫就有機會得分。

在非選題部分，Felipe建議，翻譯是分段給分，考生一定要盡力寫，不會的單字換字寫，特定句型想不出來也要努力使用其他語句盡力做替換，只要不偏題盡力寫，8分鐘中得到基本3到4分並不困難；而在作文題時則要注意，一定要根據題意作答不要偏題，只要根據題意的第一段、第二段敘述出圖表趨勢或相關聯和個人想法及經驗，基本分10分上下應該沒問題。

Felipe表示，雖然近年時事題考得較少，但仍要注意相關熱門新聞，像是疫苗（vaccination）、後疫情時代（Post-COVID-19 Era）的發展，各國旅遊開放邊界（open border），以及美國聯準會（The Fed）的升息（lift rates）以抵制通貨膨脹（inflation），並避免陷入停滯性通膨（stagflation），還有俄烏戰爭（Russia-Ukraine war）等。

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