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學測防疫措施比照高中英聽　大考中心：20縣市設確診生居護考場

▲▼學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

▲大考中心今天宣布，學測開放確診與快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年學科能力測驗將在明年1月13日起一連舉行三天，本屆共有11.8萬餘人報考，寫下23年來次低，大考中心今（29日）宣布學測防疫措施，將比照高中英聽測驗，除考試要全程佩戴口罩、不開放家長與親友陪考，也開放確診考生在全台20縣市的居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但有補救措施，也提醒確診或快篩陽考生要記得主動通報並上網填寫資料。

112學年學測將在明年1月13日（五）至 15（日）舉行，根據大考中心統計，共有11萬8559人報名，雖比去年多出約2100人，但仍創下23年來次低。

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大考中心今天透過線上會議，說明學測最新防疫措施，大考中心主任周兆民表示，今年學測原則上與今年高中英聽相似，每間試場為36人，考生與試務人員要全面佩戴口罩，請考生自備口罩應試，不開放家長與親友陪考，考試期間不開冷氣，考場不開門、但開啟四個角落氣窗各5到10公分。

至於確診生是否應考部分，周兆民指出，經指揮中心與教育部同意輕症與無症狀確診考生外出應試，將在20縣市設立居護考(分)區，與一般考生有所區隔，居護試場考生人數最多20人，考生間距維持約2公尺，但中重症確診考生則援例不得應試，得另從招生管道進行補救，而考前確診考生，則請主動填報告知。

▲▼大考中心表示，112學年學測比照英聽，開放確診生應考，在20縣市設置居護試場。（圖／大考中心提供）

▲▼112學年學測比照英聽，開放確診生應考，在20縣市設置居護試場，考生記得上網填報相關資料。（圖／大考中心提供）

▲▼大考中心表示，112學年學測比照英聽，開放確診生應考，在20縣市設置居護試場。（圖／大考中心提供）

至於在考試當天才知道確診或快篩陽性考生，周兆民表示，請考生到原先編配的一般考場應試，並主動告知試務人員，另行安排到適當試場應考，與一般考生有所區隔，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者將取消考試資格，請考生注意。

此外，周兆民表示，今年入場不用量測體溫，但請考生配合動線進出考場，並請考生記得攜帶有效證件，而為了避免考生忘記簽名被扣分，這次學測監試人員在逐一進行考生身份查驗時，將出示全名提醒小卡，提醒考生記得在答題卷簽全名。

▲▼大考中心表示，112學年學測比照英聽，開放確診生應考，在20縣市設置居護試場。（圖／大考中心提供）

▲大考中心將由監試人員提醒考生簽名。（圖／大考中心提供）

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關鍵字：

學測防疫措施大考中心英聽二試

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