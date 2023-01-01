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學測國文留意跨學科情境題　補教師提醒：整合判讀並分析原因

112學年學科能力測驗（學測）將在下周五（13日）登場，今年高三生為108新課綱實施後的第二屆學生，而今年學測仍採「混合題型」、「卷卡合一」，在新冠肺炎疫情下，今年學測設置居護考場讓確診生應考，為服務11.8萬多名考生，《ETtoday新聞雲》從今（1日）起，每天刊登一篇考前衝刺供考生參考。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲學測下周五起登場，今年共有11.8萬餘人報名。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測國文考科目前分為「國綜」與「國寫」，國文補教老師曾正指出，在學測考題「文白各半」出題趨勢下，建議考前要熟讀課綱推薦15篇古文與各版本共同選文，以及核心白話文，近年提倡國文與各個學科的結合，例如研究用試卷中結合歷史分析戚繼光戰無不勝的緣由，這種跨學科情境考題，題型基礎在於相關資訊的整合分類、判讀趨勢並分析其中的原因，考生要留意。

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目前國文科分為「國綜與國寫」，維持現行分節施測、合併計算總成績的測驗模式，曾正表示，在學測考題「文白各半」出題趨勢下，古文部分，要熟讀課綱推薦15篇古文與各版本共同選文，例如〈燭之武退秦師〉、〈諫逐客書〉、〈鴻門宴〉、〈出師表〉、〈桃花源記〉、〈師說〉、〈赤壁賦〉、〈虯髯客傳〉、〈項脊軒志〉、〈勞山道士〉、〈勸和論〉、〈鹿港乘桴記〉等，還有章回小說的〈范進中舉〉、〈劉姥姥〉、〈明湖居聽書〉等。

至於白話文部分，曾正建議，核心白話文閱讀理解首重以下各篇：琦君〈髻〉、陳列〈玉山去來〉、魯迅〈孔乙己〉、賴和〈一桿「稱仔」〉、洪醒夫〈散戲〉、徐志摩〈再別康橋〉、紀弦〈狼之獨步〉、鄭愁予〈錯誤〉、白萩〈雁〉，其時空背景及文章深意等更應充分準備。

此外，曾正指出，國綜有許多必考題型，在基礎形音義部分，考前快速翻閱古文十五篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助；成語題型在近五年維持「每年一至二題」的出題頻率，大多為課文相關成語；修辭題也是維持平均一年一至二題，出題頻率穩定，可藉著題目給予的說明指示，冷靜判斷選項中相似的語句即可。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲國文科補教老師提醒，學測國文留意跨學科情境題，要整合判讀並分析原因。（圖／資料照片）

在跨學科情境考題部分，曾正表示，近年提倡國文與各個學科結合，例如研究用試卷中結合歷史分析戚繼光戰無不勝的緣由、引述《科學》雜誌收錄美國大學教授所做的實驗搭配圖表等，強調整合運用知識和技能、解決問題，包括閱讀理解、邏輯推理、圖表判讀、批判思考等，這類題型的基礎在於相關資訊的整合分類、判讀趨勢並分析其中的原因。

至於國寫部分，曾正指出，國寫可分為知性、情意兩大類，知性測驗考生是否具備統整判斷能力，重點是精確掌握題旨，提出特殊觀點，情意則測驗是否具備情意、想像等感性的表達能力，重點則是具體寫出個人實際的生活經驗與內心情感，不管是知性或情意寫作，拿到高分關鍵在於是否精確掌握題旨，考生要特別留意。

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