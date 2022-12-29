中重症確診生無法考學測　招聯會：依循去年模式「外加名額補救」

▲招聯會表示，中重症考生無法參與學測，將透過外加名額方式補救。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年學測將在明年1月13日起一連舉行三天，大考中心今（29日）宣布學測防疫措施，將比照高中英聽測驗，開放確診生應考，但中重症考生不得應試，招聯會也在今天公布補救措施，凡是已報名112學年學測、術科考試或分科測驗考生，因為防疫規定不得應考或無法全程參與考試，可向招聯會提出申請，經審核同意後適用，補救方案是採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控的科系除外，包括醫牙、中醫學系與公費師培生等除外。

除考試要全程佩戴口罩、不開放家長與親友陪考，也開放確診考生在全台20縣市的居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但有補救措施，也提醒確診或快篩陽考生要記得主動通報並上網填寫資料。

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112學年學測將在明年1月13日（五）至 15（日）舉行，今年共有11萬8559人報名，雖比去年多出約2100人，但仍創下23年來次低：大考中心今天公布學測最新防疫措施，今年學測原則上與今年高中英聽相似，輕症與無症狀確診考生可外出應試，但中重症確診考生則援例不得應試。

招聯會也在今天公布相關補救措施，招聯會執行秘書王文俊表示，跟去年相同的，都提供繁星推薦、申請入學、分發入學等三個管道補救措施，但不同的是，因為疫情趨緩，相關管制逐漸放寬或解除，因此，必須已經報名 112 學年度的學測、術科考試或分科測驗的考生，因為防疫規定不得應考，或是考試期間因防疫規定而未能全程參與已報名的考試科目，以上兩種情況的考生向招聯會提出申請，並經招聯會審核同意才適用補救措施。

王文俊表示，補救方案依循去年模式，採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。