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「7字春聯」讓眾人哀號變文盲！　他看懂尷尬笑了：國小程度

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲讓很多人有看沒有懂的春聯。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

有趣的春聯句子，總能吸引路人多看兩眼，比如諧音哏等等。有網友在「路上觀察學院」分享一張春聯，尷尬笑呼「國小程度，但卻看超級久才看懂。」只見上面乍看似乎有「命」、「前」、「卿」等字，但仔細一看又不是這些字，讓人一頭霧水「天啊！我文盲了」。正解曝光後，也引發網友熱議。

看到春聯的照片後，許多人都有看沒有懂，「我好像每個字都看得懂，又好像每個字都看不懂」、「看起來像韓文又像中文又像英文」、「我懷疑這是韓文」、「看了很久都快牙起來了」、「這是繁體韓國字嗎」、「你不要騙我，這是韓文對吧」、「西夏文字的即視感」、「俞荊卿茚髹鄑命？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO直呼春聯是「國小程度」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不少網友則是給出解答，「英文字母拼出來的英文字，再每個字從上而下組合出來的一句句子」、「翻譯年糕：eat well sleep well each every day，每天吃好睡好。」答案讓網友笑呼，「還以為是嘸蝦米（蝦米人日常）」、「這個符號系統我喜歡」、「好奇對聯的另一邊。」

原來，這根本不是什麼中文字，就有人補充道，「這春聯是模仿當代藝術家徐冰的英文方塊字」、「這是徐冰英文書法」、「其實羅馬文字寫書法不罕見，越南廢除漢字後，還是有寫書法的傳統」、「越式書法，在估狗上搜尋『thư pháp』，就會有很多作品，說不定有販售運來台灣。」

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