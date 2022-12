「7字春聯」讓眾人哀號變文盲！　他看懂尷尬笑了：國小程度

▲讓很多人有看沒有懂的春聯。(圖/翻攝自路上觀察學院)

網搜小組/鄺郁庭報導

有趣的春聯句子,總能吸引路人多看兩眼,比如諧音哏等等。有網友在「路上觀察學院」分享一張春聯,尷尬笑呼「國小程度,但卻看超級久才看懂。」只見上面乍看似乎有「命」、「前」、「卿」等字,但仔細一看又不是這些字,讓人一頭霧水「天啊!我文盲了」。正解曝光後,也引發網友熱議。

看到春聯的照片後,許多人都有看沒有懂,「我好像每個字都看得懂,又好像每個字都看不懂」、「看起來像韓文又像中文又像英文」、「我懷疑這是韓文」、「看了很久都快牙起來了」、「這是繁體韓國字嗎」、「你不要騙我,這是韓文對吧」、「西夏文字的即視感」、「俞荊卿茚髹鄑命?」

▲原PO直呼春聯是「國小程度」。(圖/翻攝自路上觀察學院)

不少網友則是給出解答,「英文字母拼出來的英文字,再每個字從上而下組合出來的一句句子」、「翻譯年糕:eat well sleep well each every day,每天吃好睡好。」答案讓網友笑呼,「還以為是嘸蝦米(蝦米人日常)」、「這個符號系統我喜歡」、「好奇對聯的另一邊。」

原來,這根本不是什麼中文字,就有人補充道,「這春聯是模仿當代藝術家徐冰的英文方塊字」、「這是徐冰英文書法」、「其實羅馬文字寫書法不罕見,越南廢除漢字後,還是有寫書法的傳統」、「越式書法,在估狗上搜尋『thư pháp』,就會有很多作品,說不定有販售運來台灣。」