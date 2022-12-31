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新北男租屋處性侵前女友！狂搧巴掌逼復合：別的男生比較行嗎

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲謝男偷溜進前女友的租屋處性侵對方，還動粗逼復合。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

新北市謝姓男子2021年間與女友小花（化名）分手，沒想到竟因此感到不滿，闖入前女友的租屋處，動手打人、性侵，還逼迫對方復合，甚至還開口嗆「別的男生比較厲害、比較行對嗎」，行為令人髮指。事後謝男被依妨害性自主、傷害等罪嫌，判處3年6個月、拘役30日，拘役部分得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，謝男與小花原為情侶關係，2人2021年5、6月之間分手，豈料謝男因此感到不滿，當年6月25日跑到小花的租屋處，趁著樓下大門沒關，偷溜到小花的住處外敲門。

小花發現有人敲門，於是打開門縫查看，沒想到謝男徑趁機闖入屋內，接著一把抱住小花、將人壓在床上。謝男疑似還感到不解氣，又抓著小花的頭髮，不斷撞向床邊的木板，甚至還嗆聲「別的男生比較厲害、比較行對嗎？」

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲謝男眼見求復合遭拒，氣得痛罵前女友「賤人」，還不斷打對方巴掌。（示意圖／123RF）

由於謝男已非第一次動粗，小花堅定拒絕復合，沒想到對方竟又開始動手，將她身上的衣物脫去，接著利用體型優勢性侵得逞。

謝男不斷對小花施暴，甚至開口辱罵「賤人、破麻（台語）」、朝著小花臉部狂搧巴掌，直到後來小花的朋友打來，小花趁機開口大喊「快點救我」，朋友嚇得報警處理，才讓小花得救。

高院審理後認為，謝男曾與小花為情侶關係，卻因為對方拒絕復合，完全不顧小花的性自主權、身體法益，透過強迫的方式進行性交，事後還犯下傷害犯行，造成小花身心嚴重受創，對於犯行一再狡辯，直到二審才認罪，且仍舊迴避諸多細節。

高院考量謝男沒有前科，及犯罪動機、目的、手段等因素，依照妨害性自主罪判3年6月有期徒刑、傷害罪判拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

 

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