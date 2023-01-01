老婆養病樓上開趴太吵　大哥撂10人助陣...控韓籍女先動手

記者張君豪／台北報導

跨年前台北市北投區發生一起外籍人士開趴太吵，導致民眾不捨病妻難以休養憤而撂人到場嗆聲衝突事件；轄區警方獲報後擔心衝突擴大，立刻出動快打部隊到場維安，警方告知雙方相關權利，並要求在場助陣民眾離開，否則將依法逮捕，事後雙方互控傷害、妨害自由，恐嚇等罪，警方依法移送。

▲北投警方當場帶回遭指控傷害等罪的外國人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警方表示，31日凌晨1時許，接獲轄區公館路一代有打架鬧事情況，警方出動快打部隊到場維安，現場約有10多人在場，警方將雙方隔開後詢問了解狀況，經查原來是1樓的李姓住戶（40歲）不滿2樓3名外籍女住戶徹夜開趴狂歡，吵得一家人無法入睡。

▲北投警分局偵查隊長高玉松緊急到場，命令眾人解散。（圖／記者張君豪翻攝）

李男向警方表示，他妻子罹患慢性病身體欠佳，需多休養，但卻被樓上外國人吵得無法入睡，夫妻倆無奈上樓敲門提醒，卻因語言不通發生口角衝突，外籍人還出手拉扯他們兩人，所幸報警後警員到場排除糾紛。

據了解，有幫派背景的李男自覺遭欺侮，在警方到場前，他以電話通知友人助陣，警方到場時現場已聚集10人，警方依職權告知眾人趕緊解散以免遭警方蒐證送辦，眾人才悻悻然離去，當下雙方互控，李男認定韓籍女動手提告傷害、妨害自由等罪，韓籍女則認為對方撂人要攻擊他們，也控告對方恐嚇罪，警方訊後將雙方移送士林地檢署偵辦。

惟李民此時又通知其友人共計10名一起至社區外表達不滿，警方立即警告勿生事端並阻隔驅離到場聚集友人，防止事態擴大，現場平穩後將雙方帶返處置，全案依刑法傷害罪、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送士林地方檢署偵辦。北投警方表示：對於任何暴力傷人及互毆案件必定嚴查究辦，不容許任何人滋擾作亂，以維護社會秩序與穩定社區治安。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝 網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨 竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

►百萬網紅烏鴉3萬交保 訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

