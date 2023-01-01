獨／高雄跨年街頭拳賽！樓上開趴噪音引爆3年怒火　2男濺血送醫

記者吳奕靖／高雄報導

慶祝跨年卻進了醫院！高雄市一名謝姓男子不滿樓上的鄰居找朋友到家裡歡慶跨年，聲音太大，跑到管理室告狀，結果樓上的蘇姓男子跟朋友到一樓大廳的管理室，與謝男一言不合，在人行道互相推擠叫罵，蘇男流血，謝男也被打傷，2人都上了救護車。

▲高雄市兩名上下樓的住戶因為噪音問題，在跨年夜爆衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在跨年最後倒數一個小時前，12月31日晚間接近11點，謝姓男子實在是受不了樓上蘇姓鄰居的噪音，因為這個問題已經困擾他們3年了，蘇姓住戶又在跨年這一天找來超過十幾名朋友開趴慶祝，謝男的老婆表示，從晚間6點吵到快接近11點，先生忍不住就跑到一樓管理室反映，結果對方一下來一看到謝先生就動手了。

▲高雄市兩名上下樓的住戶在跨年夜打架，紅圈為蘇姓住戶，箭頭為謝先生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市兩名上下樓的住戶，一路打到馬路中央 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面就清楚拍下整個過程，衝突就在大樓外頭的人行道上，清楚看見謝先生一開始跟蘇姓住戶先起口角，透過畫面可以看到雙方火氣都很大，蘇姓住戶的朋友疑似也被惹毛了，一度要上前理論，被蘇姓住戶抓住，接下來就是蘇姓住戶跟謝先生兩人互吵大約2分多鐘。

後來雙方從人行道打到馬路中間，連停車告示牌都成了無辜被波及的物品，雙方互相推擠扭打，還倒在人行道的草叢旁邊，旁邊的人看到後趕緊上來拉開，不過蘇姓住戶跟謝先生都掛彩，通報救護車將2人送醫。

謝先生的老婆說：「這個問題已經3年多，我們報警已經五十幾次，開管委會怎麼樣，但樓上就置之不理啊，檢舉他社維法都沒有用」，她說著說著眼淚都掉下來，該怎麼解決這個問題，恐怕先得面臨雙方互控傷害的法律責任。

▲高雄市兩名上下樓的住戶因為噪音問題，就在跨年夜打架 。（圖／記者吳奕靖翻攝）