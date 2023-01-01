上台嗨喊「尖叫聲」！蔣萬安曝首度跨年心情　太興奮「想和市民拍照」

▲台北市長蔣萬安出席台北最High新年城-2023跨年晚會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府每年於12月31日舉辦「台北最High新年城」跨年晚會，今年由新任台北市長蔣萬安首度登台致詞，只見蔣萬安一踏上舞台，便大喊「尖叫聲」盼帶來活力。蔣萬安1日透露，自己非常興奮、開心，所以一上台就很自然講這句話。

蔣萬安1日出席元旦健走活動，會後接受媒體訪問。針對參加跨年晚會時大喊「尖叫聲」似乎特別開心？蔣萬安表示，自己真的非常開心、興奮，以前都是在台下當人群參與跨年，昨天是第一次在台上用不同視角參與，所以除了非常興奮外，一上台就很自然講出「來，最強的尖叫聲」，而市民也非常熱情，使他想說要和市民自拍。

媒體追問，「二寶」蔣得宇沒出現在跨年晚會？蔣萬安說，因為時間比較晚，一方面考量妻子石舫亘的身體狀況，加上二寶平常都很早睡。

至於沒有參加黨中央的升旗活動，被說是拋棄國民黨？蔣萬安並未正面回應，僅說自己在去年最後一天與市民參與倒數，這是市府既定行程，加上一早又參加總統府前升旗、圓山花博的健走活動，都是已安排好的行程。

另外，關於下週是否會召開晨會？蔣萬安回應，都會做適度調整，一定會找一個最有效率的方式，讓市政推動非常順暢。