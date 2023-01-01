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社會 社會焦點 保障人權

台南騎士平交道催油門撞欄桿7次！列車司機嚇到鳴笛　警方回應了

記者林悅／台南報導

1名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，其中一次甚至嚇到火車駕駛鳴笛警告，台南市警歸仁分局指出，駕駛人行為已違反道交條例，將依法舉發裁罰！

▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德車站旁平交道前，明明柵欄已經放下，紅衣騎士卻催油門不斷衝撞柵欄7次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／社會事新聞影音，下同）▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／社會事新聞影音，下同）

▲這名騎士卻催油門不斷衝撞柵欄7次，警方將開罰。（翻攝自社會事新聞影音）

原PO在臉書「爆料公社」貼出影片，他12月31日下午3點開車行經台南仁德區中正路一段、仁德車站旁平交道時，看見一名騎士行為相當脫序。根據影片，一名身穿紅外套的騎士不顧柵欄已經放下，先倒車拉開距離，接著催油門加速衝撞柵欄，過程中還一度焦慮地不斷抖腳。

騎士前後總共衝撞柵欄7次，其中一次甚至嚇到火車司機員鳴笛警告，危險的場面讓女乘客忍不住尖叫。原PO目擊騎士的行為後，忍不住感嘆「是有多急，柵欄一開，他就直直往左前衝，逆向跨越雙黃線後，高歌離席。」

▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局副分局長林逸新（下圖）指出，針對2022年12月31日下午3時許，某機車駕駛在行經仁德區中正路段平交道，等候列車通過時，不斷衝撞平交道遮斷器之行為，恐違反道路交通管理處罰條例第43條規定，在道路上以其他危險方式駕車，可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。另該駕駛超越停止線，停於周圍網狀線上，將依道路交通管理處罰條例第60條規定，處新台幣9百元以上1千8百元以下罰鍰，警方將通知駕駛人釐清查處。

▲１名網友12月31日開車行經台南仁德車站旁平交道時，目擊前方一位騎士明明平交道柵欄已經放下，卻催油門不斷衝撞柵欄7次，違規行為南警要罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局在此呼籲駕駛，行經鐵路平交道時應減速慢行，看到鐵路平交道看守人員表示停止、警鈴已響、閃光號誌已顯示、或遮斷器已開始放下時，就表示行人與車輛均禁止進入平交道區域，車輛並應停止於停止線前等待列車通過，千萬不要搶快通過以免遭致危險。

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