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圖／柯蔣王健走同框！蔣萬安主動搭話　柯文哲暖身卡卡「蹲不下去」

記者袁茵／台北報導

希望基金會1日舉辦「2023元旦健走」活動，促成前台北市長柯文哲、現任台北市長蔣萬安，以及前立法院長王金平三人同框畫面；先前為重陽敬老金隔空喊話蔣萬安「要有更多道德勇氣」的柯文哲，今日並未和蔣萬安有過多互動，反倒是蔣萬安在台上主動與柯文哲搭話，而兩人也在台上大跳健身操。

▲▼台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲跳暖身操。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲跳暖身操。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安、柯文哲、王金平1日一同出席在花博公園舉辦的「2023元旦健走」活動，在活動開始之前，柯文哲先進行媒體訪問。由於先前曾為重陽敬老金，隔空向蔣萬安喊話，被問到會不會當面給意見？柯文哲表示，「不用、不用！」蔣萬安可以改，但要講清楚，因為天底下沒有白吃的午餐，「錢就這麼多，不然看你要挪哪一筆錢，或者是舉債。」

▲▼台北市長蔣萬安（中）、前立法院長王金平（左）。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安（中）、前立法院長王金平（左）。（圖／台北市政府提供）

活動開始時，由現任市長蔣萬安先致詞，表示這項活動已經持續了20年，自己在與王金平聊天時得知，對方已經參加15年，十分不簡單，可以說是這一項活動的代言人，並邀請市民加入健走的行列，一起開始這美好的2023年。

柯文哲則提及，希望基金會從2004年舉辦健走活動，至今20年不間斷，健走是最便宜、有效的運動方式，倘若要講醫學的話，人的橫紋肌有50％在大腿上，如果要維持蛋白質，最有效方法就是健走，「這是有科學根據的，大家沒事就走走路。」

只見三人站在台上時，由左至右分別為蔣萬安、王金平與柯文哲，而柯文哲與王金平多次交頭接耳，後來王金平因有事先離開，最後變成蔣萬安、柯文哲兩人並肩站；而蔣萬安也一度與柯文哲主動搭話，試圖化解尷尬，雖然台下無法聽見談話內容，且雙方都戴著口罩難以辨識表情，但柯文哲並未轉頭看向蔣萬安，僅臉朝前方媒體鏡頭聽取意見。

▲▼蔣萬安柯文哲出席2023元旦健走活動+受訪（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔣萬安主動向柯文哲搭話。（圖／記者呂佳賢攝）

隨後，由蔣萬安頒發感謝狀給長期支持活動的單位，並且在老師的帶領之下，大家一同做暖身操，不過柯文哲、蔣萬安似乎跟不太上老師節奏，兩人動作皆慢好幾拍，畫面相當有趣；且動作來到弓箭步時，今年63歲的柯文哲蹲不下去，一旁44歲的蔣萬安則是神態自若。

會後輪到蔣萬安受訪，被問到在台上與柯文哲聊了什麼？蔣萬安僅說，他們聊了很多，其實都可以聊，今天剛好是新的一年，第一天的一開始，很高興能夠跟市民朋友參加活動，和市民一起度過，非常開心。

針對有無提到重陽敬老金一事？蔣萬安並沒有回答到問題，僅說台北市議會很早就通過發放敬老金的自治條例，會依照相關預算、規劃辦理。

▼台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲跳暖身操。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲跳暖身操。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲跳暖身操。（圖／記者袁茵攝）

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