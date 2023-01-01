被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲於任內取消發1500元重陽敬老金，但因議會通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，由時任副市長黃珊珊提出收入減支出，剩餘再拿10%發放等方法；但台北市長蔣萬安剛上任就喊出，2023年發1500元敬老金。柯文哲、蔣萬安1日同台，柯文哲則點出問題，要蔣萬安講清楚，要挪用哪筆錢或舉債。

▲台北市長蔣萬安與前台北市長柯文哲主動搭話。（圖／記者袁茵攝）

儘管已經卸任，柯文哲1日上午仍以民眾黨主席身份，出席過去每年都會參加的元旦健走活動，並且與蔣萬安、前立法院長王金平同台；只見三人一同站在台上，由左至右分別為蔣萬安、王金平與柯文哲，但王金平致詞結束後就先離開，使蔣萬安與柯文哲兩人就站在一起。

有趣的是，蔣萬安於他人致詞時，主動與柯文哲搭話，試圖化解尷尬；雖然台下無法聽見談話內容，且雙方都戴著口罩難以辨識表情，但柯文哲並未轉頭看向蔣萬安，僅臉朝前方媒體鏡頭聽取意見，而蔣萬安則是不斷轉頭搭話。

針對與蔣萬安同台，會不會當面與對方溝通1500元敬老金一事？柯文哲表示，台灣如果要成為一個法治國家，重陽敬老金當初在市府有經過很多的辯論，最後由黃珊珊提一個方法，「總收入減掉總支出，如果還有剩下，撥出10分之1去發重陽敬老金」，這個大家都同意，也有寫成行政命令，還在市政會議唸過。

柯文哲指出，蔣萬安要改的話會面臨2個問題，第一是必須修改行政命令，甚至標準動作是去市政會議宣讀，然後發布新的行政命令；第二，這個預算都編好了，如果要多一筆錢，要說明錢從哪裡來，「是要挪動其他預算，還是要舉債？這要講清楚。」台灣要成為一個法治的國家，就要依法行政。

媒體追問，等等見到蔣萬安，會不會當面給建議？柯文哲說，「不用、不用！」蔣萬安可以改，但要講清楚，因為天底下沒有白吃的午餐，「錢就這麼多，不然看你要挪哪一筆錢，或者是舉債。」

另外，怎麼看待蔣萬安這一週以來的表現？以及蔣市府將柯市府取消的訂閱報章雜誌恢復，還要取消電子輓聯？柯文哲說，一週還看不出來，「他要走復古風，我也沒有辦法。」

輪到蔣萬安受訪時，被問到與柯文哲聊了什麼？蔣萬安僅說，他們聊了很多，其實都可以聊，今天剛好是新的一年，第一天的一開始，很高興能夠跟市民朋友參加活動，和市民一起度過，非常開心。

針對有無提到重陽敬老金一事？蔣萬安並沒有回答到問題，僅說台北市議會很早就通過發放敬老金的自治條例，會依照相關預算、規劃辦理。