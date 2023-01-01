　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲於任內取消發1500元重陽敬老金，但因議會通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，由時任副市長黃珊珊提出收入減支出，剩餘再拿10%發放等方法；但台北市長蔣萬安剛上任就喊出，2023年發1500元敬老金。柯文哲、蔣萬安1日同台，柯文哲則點出問題，要蔣萬安講清楚，要挪用哪筆錢或舉債。

▲▼台北市長蔣萬安與前台北市長柯文哲主動搭話。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安與前台北市長柯文哲主動搭話。（圖／記者袁茵攝）

儘管已經卸任，柯文哲1日上午仍以民眾黨主席身份，出席過去每年都會參加的元旦健走活動，並且與蔣萬安、前立法院長王金平同台；只見三人一同站在台上，由左至右分別為蔣萬安、王金平與柯文哲，但王金平致詞結束後就先離開，使蔣萬安與柯文哲兩人就站在一起。

有趣的是，蔣萬安於他人致詞時，主動與柯文哲搭話，試圖化解尷尬；雖然台下無法聽見談話內容，且雙方都戴著口罩難以辨識表情，但柯文哲並未轉頭看向蔣萬安，僅臉朝前方媒體鏡頭聽取意見，而蔣萬安則是不斷轉頭搭話。

▲▼台北市長蔣萬安與前台北市長柯文哲主動搭話。（圖／記者袁茵攝）

針對與蔣萬安同台，會不會當面與對方溝通1500元敬老金一事？柯文哲表示，台灣如果要成為一個法治國家，重陽敬老金當初在市府有經過很多的辯論，最後由黃珊珊提一個方法，「總收入減掉總支出，如果還有剩下，撥出10分之1去發重陽敬老金」，這個大家都同意，也有寫成行政命令，還在市政會議唸過。

柯文哲指出，蔣萬安要改的話會面臨2個問題，第一是必須修改行政命令，甚至標準動作是去市政會議宣讀，然後發布新的行政命令；第二，這個預算都編好了，如果要多一筆錢，要說明錢從哪裡來，「是要挪動其他預算，還是要舉債？這要講清楚。」台灣要成為一個法治的國家，就要依法行政。

媒體追問，等等見到蔣萬安，會不會當面給建議？柯文哲說，「不用、不用！」蔣萬安可以改，但要講清楚，因為天底下沒有白吃的午餐，「錢就這麼多，不然看你要挪哪一筆錢，或者是舉債。」

另外，怎麼看待蔣萬安這一週以來的表現？以及蔣市府將柯市府取消的訂閱報章雜誌恢復，還要取消電子輓聯？柯文哲說，一週還看不出來，「他要走復古風，我也沒有辦法。」

輪到蔣萬安受訪時，被問到與柯文哲聊了什麼？蔣萬安僅說，他們聊了很多，其實都可以聊，今天剛好是新的一年，第一天的一開始，很高興能夠跟市民朋友參加活動，和市民一起度過，非常開心。

針對有無提到重陽敬老金一事？蔣萬安並沒有回答到問題，僅說台北市議會很早就通過發放敬老金的自治條例，會依照相關預算、規劃辦理。

ET快訊
獨／得分王Thank You！　他確定走人
張韶涵跨年開唱大走音！一唱嚇壞人　網PO現場片怒了
快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首度曝光
才跨新年！　西門町30年老店無限期停業
張育成不打經典賽！　臉書被灌爆：逃兵仔
快訊／台中隨機攻擊！　女子被揍到腦震盪
洗澡突哭喊一句話！　媽驚覺女童遭斷臂狼父猥褻
長榮航勤年終僅1個月！員工怒休假　航班大亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台東元旦升旗 饒慶鈴：持續推動「慢經濟、快思維」

新竹縣元旦升旗典禮　楊文科：湖口生命園區爭議會誠心溝通

超徵4500億暫不普發現金　賴士葆轟：公然向老百姓搶錢

民進黨「和平保台」取代抗中？　趙少康：像渣男自稱對愛情專一

影／新年快樂！蔡英文、賴清德發兔年「喜福運途」春聯

想選2024黨主席也擋不住？　侯友宜：該讓中華民國更和平安定

上台嗨喊「尖叫聲」！蔣萬安曝首度跨年心情　太興奮「想和市民拍照」

蔡英文元旦談話未提中華民國　葉元之曝5點觀察：聽到出戲

竹市迎新年　高虹安帶一級主管元旦升旗：共同打造五安心城市

全民共享1800億？柯文哲批：典型欺騙　「哪有可能收支平衡」

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

台東元旦升旗 饒慶鈴：持續推動「慢經濟、快思維」

新竹縣元旦升旗典禮　楊文科：湖口生命園區爭議會誠心溝通

超徵4500億暫不普發現金　賴士葆轟：公然向老百姓搶錢

民進黨「和平保台」取代抗中？　趙少康：像渣男自稱對愛情專一

影／新年快樂！蔡英文、賴清德發兔年「喜福運途」春聯

想選2024黨主席也擋不住？　侯友宜：該讓中華民國更和平安定

上台嗨喊「尖叫聲」！蔣萬安曝首度跨年心情　太興奮「想和市民拍照」

蔡英文元旦談話未提中華民國　葉元之曝5點觀察：聽到出戲

竹市迎新年　高虹安帶一級主管元旦升旗：共同打造五安心城市

全民共享1800億？柯文哲批：典型欺騙　「哪有可能收支平衡」

年終僅1個月！員工集體請假「航班大誤點」　長榮航勤：調人力支援

300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

「亡父明牌」顯靈！男聽爸爸的話買彩券　幸運中135萬

獨／T1職籃得分王離隊！　台啤英熊愛禮腳傷確定走人

正妹網美開直播玩嗨了！下秒掀上衣「大秀美胸」　露出性感紋身　

全球化已死也不怕！專家：台灣等5大強國組隊　半導體「再復興」

桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

800萬辣模搭飛機「後腦爆開濺血」！膿汁噴出發臭　駭人模樣曝光

加拿大、澳洲宣布　中港澳入境旅客須出示陰性證明

台東元旦升旗 饒慶鈴：持續推動「慢經濟、快思維」

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

蔡英文：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大撒幣債留子孫

全文／蔡英文新年談話　「對話才有幸福」

元旦升旗一開口喊「曾議長」　陳其邁糗了

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量比去年多9.4萬人次

1800億全民共享！　綠委曝「發現金1前提」：政院盡量年關前處理

還稅於民可期待？　蔡英文：1800億適時研議與全民共享

蔡英文：中國疫情升溫　願基於人道關懷提供協助

拒蔣跨年邀請　柯：我在睡覺！真棒

更多熱門

相關新聞

全民共享1800億？　柯：典型欺騙

全民共享1800億？　柯：典型欺騙

總統蔡英文日前召開的國家安全高層會議中裁示，中央可運用的3800億元，其中1800億元除預留一定財源以備不時之需外，會研議全民共享的可行方案。民眾黨主席柯文哲對此批評，這個就是典型的欺騙人民，民進黨一定會說收支平衡，但「中華民國哪有可能收支平衡」。

萬華街友重複領便當　與工作人員口角互推

萬華街友重複領便當　與工作人員口角互推

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大撒幣債留子孫

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大撒幣債留子孫

和平保台取代抗中保台？柯：綠營沒中心思想

和平保台取代抗中保台？柯：綠營沒中心思想

拒蔣跨年邀請　柯：我在睡覺！真棒

拒蔣跨年邀請　柯：我在睡覺！真棒

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔣萬安影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面