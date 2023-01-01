全民共享1800億？柯文哲批：典型欺騙　「哪有可能收支平衡」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文日前召開的國家安全高層會議中裁示，中央可運用的3800億元，其中1800億元除預留一定財源以備不時之需外，會研議全民共享的可行方案。民眾黨主席柯文哲對此批評，這個就是典型的欺騙人民，民進黨一定會說收支平衡，但「中華民國哪有可能收支平衡」。

▲前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安一同出席元旦健走。（圖／記者呂佳賢攝）

已經卸下台北市長身份的柯文哲，1日以民眾黨主席身份參加元旦健走行程，並且於活動前夕接受媒體訪問。被問到認為1800億要發錢或N倍券？柯文哲表示，這個案例是典型的欺騙人民，政府一定會說「收支平衡」，但中華民國哪有可能收支平衡？

柯文哲指出，中央政府不將特別預算列入預算，例如防疫特別預算8400億、前瞻計畫8400億元，這個卻不算支出，還說是收支平衡，「哪有那一回事？你不能讓整體國債一直增加，然後又跟民眾說『我們有剩下的錢』，哪有剩下的？這典型債留子孫，所以政治還是要誠實，這是典型的欺騙。」

至於該筆錢應如何用？柯文哲認為，整個國家的財政紀律要有良心，現在都把特別預算不當作支出，「難道特別預算的支出可以不用還嗎？整個計算的標準是錯的。」絕大多數老百姓搞不清楚收支計算，「如果要我批評，就是兩個字『欺騙』。」

媒體追問，是否認為有政治目的？柯文哲直言，「當然有啊！帳面好看，還可以說『我們要發錢』，根本就債留子孫。」