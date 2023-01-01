柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大灑幣債留子孫

▲台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲出席元旦健走。（圖／記者袁茵攝）



記者皮心瑀／台北報導

前台北市長柯文哲今年元旦婉拒總統府邀約，未出席升旗典禮，而是選擇過去每年都參加的元旦健走活動。柯文哲表示，2023自己卸下了台北市長，仍是最忠誠台北市民，期望迎向希望的未來，也喊話中央「避免大灑幣政策債留子孫」。

柯文哲在臉書表示，跨年不是為了朝聖， 元旦升旗也不是為了翻過一頁日曆，而是期望迎向希望的未來。2022年，遭受一波一波疫情衝擊 ，無論政府部門或人民生活都受到嚴格考驗。如今疫情再起、俄烏戰爭砲火未歇，全球經濟面臨更嚴峻挑戰。

柯文哲提到，此時此刻，大家離2050又近了一步，當全球零碳運動已經展開，台灣要加速產業升級，並兼顧社會在轉型時刻的公平正義 。

另外，柯文哲表示，近幾年稅收屢創新高，但各項補貼、振興方案，應該要理性、務實，避免大灑幣政策債留子孫；因為疫情衝擊變得愈加弱勢的族群，則必須獲得更多關注、更全面照護，避免愈來愈多人被遺落在後。

柯文哲強調，2023他雖卸下了台北市長，仍是最忠誠的台北市民 。「我期望看到台北繼續朝向永續邁進。新的一年，希望我們每一個人，心存善念、盡力而為，用每一個微小的力量，讓2023台灣更好！」