跨年晚會喜迎2023　里港警總動員！提供3件及時協助

▲里港警方進行跨年晚會活動交通、安全維護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2023年，屏東縣里港鄉、鹽埔鄉及三地門鄉於昨(31)日均有舉辦跨年晚會活動，由於有施放煙火，放吸引大量人潮湧入。里港警分局投入大批警力，並設置機動派出所，維護民眾安全及維持周邊道路交通順暢，並進行婦幼、防詐騙、反毒防竊及交通宣導，協助1位幼童找到家人、幫2位民眾找回遺失物。



為防止類似梨泰院踩踏事件發生，並維護跨年活動安全，里港警分局活動前進行人群疏散勤前教育，現場實施交通管制疏導措施，全面加強會場及周邊偵蒐清查，防止毒品、刀械、爆裂物等違禁物品入侵，保障民眾安全。



里港警方為更貼近民眾需求並迅速提供便民服務，在3個活動會場都設置「機動派出所」，順利協助1位迷童找到父母及將2件遺失物物歸原主，也利用人潮進行婦幼、防詐騙、反毒防竊及交通宣導，提醒民眾，過年期間如多日出遠門探親出遊或年前有提領大筆現金需求，可向轄區派出所申請舉家外出及護鈔服務，警方將竭誠為您服務。



里港警分局分局長鄭頴聰表示， 112年加強重要節日安全維護工作於今(1)日22時開跑，里港警持續貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，全力為民服務，讓民眾安心過好年。