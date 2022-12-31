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台北101煙火「燦射300秒」照亮2023　《ETtoday》祝讀者新年快樂

記者柯沛辰／台北報導

迎接2023年！台北101煙火以「關懷世界、閃耀夢想」為主題，斥資5000萬打造1.6萬發、長達300秒的絢爛煙火秀，除了延攬「三金團隊」設計原創動畫、音樂及燈光，還首度結合雷射、光束燈，實現四面360度全展演，號稱史上最豪華。隨著新的一年到來，《ETtoday新聞雲》在此祝福各位讀者新年快樂、心想事成。

台北101跨年煙火主題「關懷世界，閃耀夢想」，表達全球過去一年壟罩在俄烏戰爭、疫情衝擊下，台灣作為地球村的一份子，如光點般關懷世界，如今迎來解封，世界出現曙光，台灣未來將持續關注地球暖化、飢餓及貧窮問題，希望用「光」帶大家一起跨越新年。

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101煙火秀燦射300秒，眾人攜手迎接2023年。（圖／記者湯漢興攝）

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這次跨年大秀由「三金團隊」（金馬、金曲、金鐘）操刀，採用多種來自台灣、歐洲的新式煙火，內容包括和平鴿、笑臉以及生命之樹等，還結合最新無屑低煙技術、T-Pad燈網，在大樓三面架設高光雷射、光束燈，打造建築四面360度展演，讓民眾無論在什麼角度，都能完整欣賞到長達300秒的璀璨煙火。

值得一提的是，煙火高規格採用西班牙Iugal產品，與杜拜哈里發塔、法國艾菲爾鐵塔同等級，其中包括「無煙少屑」技術，再搭配搭配本土山鈦煙火，以綠色花束、綠頭金虎尾、金色花束、紅頭金虎尾由下而上擊發，效果上宛如由小樹苗逐漸成長為大樹。

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101煙花四射，眾人紛紛拿起手機錄影。（圖／記者湯漢興攝）

施放過程中，新型態半月造型結構呈現出巨型「動態展翅煙火」，在頂端空中勾畫出一對巨型金黃色動態翅膀，隨後呈現出正能量的紅色「笑臉符號」，最終結合台灣山鈦煙火的金閃空中錦冠瀑布，為2023年的開端及跨年活動寫下特別且美好的一頁。

在如此值得紀念的一刻，《ETtoday新聞雲》也陪讀者一起共賞美麗煙火，祝福各位2023心想事成、新年快樂！

▲▼台北101。（圖／ETtoday直播）

▲▼台北101。（圖／ETtoday直播）

 
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