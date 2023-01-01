羅志祥跨年「濕身唱跳30分鐘」！PTT見1舉動喊猛：真的很穩

▲羅志祥花蓮跨年，30分鐘不斷電唱跳。（圖／翻攝自YouTube／三立新聞）

記者施怡妏／綜合報導

羅志祥2度接下花蓮跨年壓軸，在粉絲尖叫聲中，以《有我在》磅礡登場，一口氣連唱多首經典歌曲，30分鐘nonstop不斷電演出，精采表演獲得許多網友大讚「今年又要連莊第一了」，而且當時天空下著雨，但表演完全不受影響，好奇問大家，「今年羅志祥的表現給幾分？」

有網友在PTT發文，「今年的羅志祥給幾分？」雨中大跳經典舞曲，以《有我在》登場，一口氣連發《我的皇后》、《美麗的誤會》、《獨一無二》、《愛的主場秀》、《鬧翻天》、《鬧翻天》等多首經典舞曲，雖然沒有《精武門》，但仍展現滿滿誠意，「親民與粉絲台下互動，沒有精舞門的各位羅太太給幾分？」

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對此，網友一面倒喊超過100分，「滿分了，誠意滿滿」、「100啦，跳20分鐘很強耶」、「下雨還能這樣真的太強」、「輸去年而已，但屌打全部人」、「比去年差一點，但還是100分」、「沒有精武門扣一點，但還是很強」、「這次直接當演唱會」、「整個淋大雨，一直鞠躬，擁抱每個人，很有禮貌」、「下大雨還來跳，誠意很夠了」。

▲羅志祥的演出獲得網友大讚。（圖／翻攝自PTT）

還有網友發文「羅志祥今年是不是又要連莊第一了」，台灣藝人能唱能跳沒幾個，羅志祥算是前幾名了，跨年表演誠意滿滿，去年已經很猛，沒想到今年一樣厲害，「台灣藝人沒一個夠羅志祥打的，主任今年是不是又要連莊第一了？」

許多網友大讚，下雨天還有這樣的表現，不僅敬業還很猛，「真的很拼」、「太神了，今年感覺體力更好」、「舞群也又帥又美的」、「二連霸」、「亞洲舞王當之無愧」、「他真的好穩」、「還蠻猛的」、「頭髮淋濕更帥」、「都不用休息，超強」。