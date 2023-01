LIVE／紐約時報廣場跨年來了！　「璀璨水晶球降落」嗨迎2023

記者陳宛貞/綜合外電報導

全球喜迎2023年,萬眾矚目的美國紐約時報廣場(Times Square)跨年煙火將於台灣時間1日下午1時開始,揮別所有防疫限制後首場跨年預料吸引100萬人潮湧入,觀賞藝人表演和經典的水晶球「落球儀式」(ball drop),伴隨璀璨煙火和繽紛紙花,《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步歡慶。

We're LIT and the party's ON! The @TimesSquareBall has been lit and raised with @CarnivalCruise, and the #NewYearsEve celebration has begun! Tune in to https://t.co/BcEAZNQ6tV to party with live performances, special guests, and more all night long! #BallDrop pic.twitter.com/Qahl6aRsFe