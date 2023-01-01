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300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

▲花蓮跨年晚會施放長達300秒煙火秀，跨年倒數時刻照亮花蓮夜市空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮跨年晚會施放長達300秒煙火秀，跨年倒數時刻照亮花蓮夜市空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023太平洋觀光節31日晚間在花蓮市東大門廣場重磅登場。倒數時刻由縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁、縣府各局處首長與《原子少年》土星及FEniX，陪民眾一同倒數告別2022。面寬800米華麗煙火秀，持續長達300秒，舞臺前方及跨年晚會周邊吸引超過6萬人，壓軸登場後在線觀看人數達數十萬人，共同迎接充滿希望的2023年。

花蓮跨年夜越夜越美麗，由南至北多個鄉鎮皆舉辦大型跨年歡慶活動，當天徐榛蔚，也逐一前往中南區各鄉鎮等地跨年聯歡晚會與鄉親同樂，致上滿懷的祝福，隨後前往花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，與民眾及全台各地遊客共同度過跨年時刻。

▲花蓮跨年晚會施放長達300秒煙火秀，跨年倒數時刻照亮花蓮夜市空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁現身晚會現場向熱情民眾祝福新年好。

徐榛蔚與立法委員傅崐萁一到會場，與觀眾致意，現場尖叫聲與歡呼聲不絕於耳，兩人也展現親民形象，親手發放螢光棒予現場民眾，反倒讓低溫15度的晚會更覺暖心。

亞洲天王羅志祥二度擔當花蓮跨年壓軸，開場時玩起時下流行的「元宇宙」分身概念磅礡登場，以情感細膩真摯的《有我在》開始，一口氣連發《我的皇后》、《美麗的誤會》、《獨一無二》、《愛的主場秀》、《鬧翻天》及《鬧翻天》等多首經典，20多分鐘不斷電唱跳，高水準演出再現亞洲舞王的超強實力，即時網路也開始出現：花蓮「全台最好看」跨年秀美讚。

稍早，首先由2022花蓮太平洋新秀爭霸讚徵選脫穎而出的五組「超人氣之星」登台暖場，透過舞蹈與競技啦啦隊傳遞花蓮青年的熱力四射。

舒比舒比樂團演唱膾炙人口的歌曲，完美無瑕的和聲，展現原民好聲音的絕對實力；花蓮太魯閣創作歌手一好‧屴夯深情的演唱將太魯閣山林峽谷的音樂帶給全國觀眾；花蓮女兒舞思愛以充滿能量的歌聲將土地賦予自身的正能量分享給大家。

身兼知名短影音的新生代唱將「恐龍偶像」，以溫柔聲線演唱新曲，展現動靜皆宜的超強實力。催淚歌姬張若凡演唱全新專輯並分享歌曲背後動人的故事，細膩又富含力量的歌聲，為大家展現她最真摯動人的情感。

黃奕儒Ezu首度到花蓮跨年，表示目前正在準備新歌，期許自己2023可以再更上一層樓，和讓更多人聽見他的聲音！

▲花蓮跨年晚會施放長達300秒煙火秀，跨年倒數時刻照亮花蓮夜市空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

亞洲舞王羅志祥壓軸，展現唱跳實力，魅力四射。

音速小子顏佑庭帶來動感歌曲「Peace」，表達愛與和平的思想。熱愛家鄉花蓮的莫宰羊帶來全新單曲《孤星淚》，期待大家跳脫社群媒體，靜下心來跟自我對話。

台灣「小林幸子」白冰冰身著優雅白綠孔雀晚禮服，開場《甘甜女人心》演出中舞群拉開裙擺機關，瞬間化身開屏中的華麗孔雀，引起現場觀眾一陣驚呼。緊接著演出日本演歌《關東春雨傘》，節奏磅礡的日式演歌跳起傳統舞蹈，彷彿置身日本「紅白歌合戰」。白冰冰加碼私下秘密苦練近來超夯的彩蛋歌曲《First Love》，獨特的白式唱腔，讓現場年輕朋友驚呼連連，報以熱烈掌聲。最後以《體會》這首歌搭配手語，希望與聽障朋友一起在跨年夜同歡。

▲花蓮跨年晚會施放長達300秒煙火秀，跨年倒數時刻照亮花蓮夜市空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

白冰冰加碼私下秘密苦練近來超夯的彩蛋歌曲《First Love》，獨特的白式唱腔，讓現場年輕朋友驚呼連連，報以熱烈掌聲。

鐵肺歌后戴愛玲2022年上半年發了專輯《不想聽見的歌》，音樂上嘗試了新風格，在演唱會也帶來同名單曲與歌迷同歡，更對花蓮溫情喊話，「花蓮就好像自己第二個家，有溫暖、熱情與愛，很開心新的一年與大家渡過！」

今夏最熱門的男團選秀節目《原子少年》土星登台熱力開唱，「你的眼睛要了我的命」、「藍寶堅尼」、「Snow White」等多首洗腦歌曲點燃觀眾熱情；節目火星出身的男團FEniX接力演出，節奏輕快動感的「Fly high」、「Fire Fighter」、「萬萬不可的引力」，讓台下的救火隊(粉絲名) 紛紛拿起螢光棒大聲應援。

花蓮縣政府特別舉辦商圈消費抽好禮活動，讓來花蓮的民眾參加跨年外還可以抽大獎，活動所募得發票更將全數捐出做公益，讓民眾來花蓮跨年消費還可以做愛心。

此外，花蓮縣政府1月1日早上9點在太平洋公園（南濱）舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，在活動時間內走完全程的民眾，均可參加摸彩活動。
 

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