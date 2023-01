跨年煙火泡湯！飛雪梨班機突轉降　300多人錯過倒數

▲美國一架班機12月29日晚間從洛杉磯起飛,沒想到遇到引擎問題,臨時轉降美屬薩摩亞。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國一架班機原定31日上午飛抵澳洲雪梨,但卻因飛機引擎問題緊急轉降美屬薩摩亞(American Samoa),儘管航空公司緊急調整航班送300多名旅客前往原本目的地,但班機直到1日上午7時才到雪梨,錯過迎接2023新年的跨年煙火。

澳洲新聞網報導,美國聯合航空編號UA839班機12月29日晚間從洛杉磯起飛,原定31日飛抵澳洲雪梨,這時間點剛好能讓乘客趕上參加迎接2023跨年的慶祝活動。然而班機30日卻臨時轉降美屬薩摩亞首都帕哥帕哥(Pago Pago),原因是引擎故障。

航空公司緊急安排機上300多名旅客住宿,緊急調整班機飛往美屬薩摩亞,讓接駁班機能送旅客前往雪梨。乘客親屬也說,搭上飛機的人確實受到款待,在島上遊覽、在海邊喝啤酒。

接駁班機31日飛抵美屬薩摩亞之後,趕緊飛往雪梨。但報導指出,由於美屬薩摩亞位在國際換日線以東,有時區的問題,乘客1月1日7時才抵達雪梨,錯過迎接2023新年慶祝活動。

United #UA839 from Los Angeles to Sydney diverted to Pago Pago in the middle of the Pacific due to right engine issuehttps://t.co/es2ZuhExaB pic.twitter.com/KQMiQh5Jev