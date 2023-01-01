跨年煙火泡湯！飛雪梨班機突轉降　300多人錯過倒數

▲美國一架班機12月29日晚間從洛杉磯起飛，沒想到遇到引擎問題，臨時轉降美屬薩摩亞。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架班機原定31日上午飛抵澳洲雪梨，但卻因飛機引擎問題緊急轉降美屬薩摩亞（American Samoa），儘管航空公司緊急調整航班送300多名旅客前往原本目的地，但班機直到1日上午7時才到雪梨，錯過迎接2023新年的跨年煙火。

澳洲新聞網報導，美國聯合航空編號UA839班機12月29日晚間從洛杉磯起飛，原定31日飛抵澳洲雪梨，這時間點剛好能讓乘客趕上參加迎接2023跨年的慶祝活動。然而班機30日卻臨時轉降美屬薩摩亞首都帕哥帕哥（Pago Pago），原因是引擎故障。

航空公司緊急安排機上300多名旅客住宿，緊急調整班機飛往美屬薩摩亞，讓接駁班機能送旅客前往雪梨。乘客親屬也說，搭上飛機的人確實受到款待，在島上遊覽、在海邊喝啤酒。

接駁班機31日飛抵美屬薩摩亞之後，趕緊飛往雪梨。但報導指出，由於美屬薩摩亞位在國際換日線以東，有時區的問題，乘客1月1日7時才抵達雪梨，錯過迎接2023新年慶祝活動。