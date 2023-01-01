孝琳開全麥「唱跳完接抒情歌」不喘！實力唱功PTT看傻：演唱會等級

記者施怡妏／綜合報導

南韓「鐵肺女王」孝琳31日首登台北跨年，陪伴粉絲一起迎接2023年。唱功十足的她，開全麥帶來經典歌曲《Touch my body》揭開序幕，表演中還展現「一字馬」神技，全場粉絲嗨翻，就有網友震驚表示，孝琳的現場唱功太猛了，唱跳完還能馬上接抒情歌，甚至還有人說，「原本不認識她，看完表演立刻被圈粉」。

有網友在PTT發文，「孝琳這live太頂了吧」，剛唱跳完竟然可以馬上接著唱抒情歌，甚至還開全麥，一連帶來5首歌曲，完全不喘的飆高音，「聽得我如癡如醉，也太強了吧」。也有另一名網友發文指出，孝琳出場時，YouTube直播聊天室的大家都看傻了，還有人問「現在唱歌的是誰？」「有人知道台上的是誰嗎？」

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▲韓國知名女星孝琳登台北市跨年晚會表演。（圖／記者黃克翔攝）

對此，網友們紛紛狂讚耳朵懷孕，「唱現場給尊重」、「實力碾壓，還故意中斷一下證明沒對嘴」、「孝琳直接幫現場場務洗白，收音根本沒問題」、「邊唱邊跳還那麼穩，真滴強」、「孝琳這麼猛，後面上來的怎麼辦」、「韓國偶像從國小就當練習生，實力絕對屌」、「這現場跟鬼一樣，好猛」、「這個實力真的讓人看不到車尾燈」。

另外，也有不少孝琳的粉絲留言，「孝琳的舞台都是演唱會等級的」、「孝琳一直都很強，會唱又會跳，子瑜的偶像」、「孝琳屌打不意外」、「孝琳現場本來就最頂的」、「她就實力派的，當然強」、「她在韓國選秀節目是當老師的」、「孝琳在韓國唱功也是一等一的」、「孝琳的抒情歌跟唱跳歌都是頂級的啊」。

▲網友們狂讚。（圖／翻攝自PTT）

昨日台北雖然下著雨，孝琳仍展現超強唱功，一連帶來5首歌曲，先是開全麥帶來經典歌曲《Touch my body》揭開序幕，身穿緊身套裝，在台上性感熱舞，隨後更直接展現「一字馬」神技，全場上萬粉絲嗨翻。

除了演唱韓劇《來自星星的你》主題曲，更準備了在節目Queendim2裡演出的歌曲《So What》，精彩的表演讓人忍不住拍手叫好，也為台北跨年帶來另一波高潮。