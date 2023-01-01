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日本實施陸客「入境普篩」！首日就爆90例陽性　全部隔離7天

日本機場防疫 。（圖／路透）

▲日本要求所有來自中國大陸的旅客入境都須接受篩檢。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府2022年12月30日起正式加強對陸客入境限制，要求7天內有中國大陸旅遊史的旅客，僅能從4個主要機場入境，且須接受入境篩檢。沒想到同月31日晚間的最新數據就指出，新制實施當天就有92名旅客在機場篩陽，其中90人有中國旅遊史，與前1天的4例相比，出現爆炸性的增長。

根據《讀賣新聞》報導，厚生勞動省2022年12月31日公布最新疫情統計數據，全國共新增10萬6412例，相較前2天有明顯下降，死亡人數則是256人。此外，入境旅客中則出現92例確診，這些旅客皆是30日入境的旅客，其中有90人有中國旅遊史，另外2人則分別從烏茲別克與越南入境。

▲▼ 日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新制上路首日，機場就篩出92例確診。（圖／達志影像／美聯社）

這些確診旅客將會被要求在日本政府所指定的隔離場所隔離7天。當局還會針對這些確診病患進行基因定序，以確認中國目前流行的變異毒株。

根據《時事通信社》報導，日本自2022年10月放寬外籍旅客的入境限制後，在入境時被驗出陽性的旅客每日幾乎不到10例，然而對陸客加強管制的新制才上路第一天，就直接飆到92例。

厚生勞動省指出，其中90名有中國旅遊史的旅客是在30日分別從成田、名古屋中部以及關西國際機場入境，有77人是無症狀感染者。

 
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