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快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文今（1）日在總統府內發表元旦演說，提到去年稅收超徵4500億， 將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用；只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。蔡總統說，她知道有人主張要皆大歡喜，要將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的時刻，做為負責任的政府必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的產業以及國人，她強調，這個決定不容易，但為了國家必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

蔡英文說，利用這個機會要向國人說明，根據財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中扣除應分配給地方政府的700億元，中央稅收占3800億元。她表示，這3800億元所提供的財政餘裕，將朝3個方向來規劃使用。

首先，除原本已經編的額度外，將額外以1千億元撥補勞保、健保基金的財務缺口，並且同時挹注台電資源，進行電價補助；其次，為了因應經濟情勢所提出的第一波7項方案，也以1千億額度來支應這些計畫的財務需求；第三，則是會預留一定的財源，以備不時之需；最後才是在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案。

蔡英文說，她知道近來有人主張要皆大歡喜，要將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的時刻，做為負責任的政府必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的產業以及國人，增加因應危機的韌性。她強調，這個決定不容易，但為了國家所以必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

元旦演說結束後的媒體問答環節，蔡英文第一題就被問到稅收超徵一事，她解釋中央所能運用的是3800億，首先用在撥補勞健保基金財務缺口及支應經濟方案各1千億，所以剩下來的1800億還是要審時度勢，以備不時之需；第四部曲才是行有餘力時，在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案，至於昨天的會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，都是要具體審視整體經濟局勢才做討論，錢要花在刀口上。

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