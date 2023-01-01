台南3線1警督察涉恐嚇遭聲押！同車女2萬交保　同仁一片錯愕

記者林悅、劉人豪／綜合報導

台南市警局3線1星秘書室主任莊武能，於跨年夜前往新竹捲入恐嚇案件，遭新竹縣橫山分局員警連開9槍，這起恐嚇案更爆出「起因」，是因新竹縣某議員涉不當男女關係。目前案件已由新竹地檢署接手，指揮新竹縣、台南市2地警方同步偵辦當中。而莊男平時跟同仁相處、工作態度跟人緣都不錯，會發生此事也讓同仁相當錯愕。

▲台南3線1警官莊武能(右)涉恐嚇案遭聲押。（圖／翻攝苗栗縣警局網站）

據了解，莊男警察專科學校8期結業，曾在苗栗縣警察局竹南分局擔任分局長，2017年調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局擔任分局長，後又擔任宜蘭縣政府警察局主任秘書，2020年調任苗栗縣警局主任秘書，2021年到台南警局當督察，立即就支援局長室，2022年任秘書室主任。

莊男2021年上班時，因身體不適到醫院急診，晚上出院返回警局路上，聞到濃濃K菸味道，趕緊通報轄區員警前來盤查，意外逮獲4名正準備毒品交易的男子並帶回偵訊。

莊男基層出身獲得不少同仁力挺，不過沒有想到他這次會涉及恐嚇案件，遭自家人開槍逮捕，讓得知消息的同仁都相當錯愕。莊武能目前遭新竹地檢署聲押，同車女子2萬元交保。

台南市警局督察長周煥興表示，莊男平時跟同仁相處、工作態度都尚可，工作上來說，只要把工作交代給他，莊男都能立即完成，跟同仁相處也良好，莊男平常負責祕書業務還有一些研考業務。周煥興指出，對於這起事件局長方仰寧將採取高標準，如果涉及不法一定嚴懲。