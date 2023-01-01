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賴清德談執政新期許　「針對每個不足更加努力」

▲▼蔡英文、賴清德、蔣萬安出席2023總統府元旦升旗典禮。（圖／照片由台北市攝影記者聯誼會提供）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席2023總統府元旦升旗典禮。（圖／照片由台北市攝影記者聯誼會提供）

記者皮心瑀／台北報導

被視為民進黨挑戰2024的最強人選，副總統賴清德元旦陪同總統蔡英文發表元旦談話，對於新的一年的執政期許，以「拚經濟、顧民生」6字作結，並強調針對每個不足之處將更加努力。

賴清德說，回顧過去將近三年的疫情，以及同時間的全球經濟波動，在台灣，有許多人的生活受到影響，經濟也遭遇困難。有許多產業及勞工受到嚴重打擊，也有很多家庭，承受了生離死別的苦痛，這也提醒執政團隊要加緊腳步。所以，在新年的第一個期許，就是「拚經濟、顧民生」。

賴清德說，蔡英文所提的減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能四大目標，希望可以針對各行各業的民眾，提供居住、交通、物價等基本民生問題更到位的支持。同時，也要協助國內企業一起跟上國際產業轉型的腳步，並且在後疫情時代重啟國門之際，加速恢復觀光業的生機。

賴清德表示，放眼國際未來局勢，考驗與挑戰接踵而來。但是，台灣之所以美麗動人，是因為縱使前有波瀾、遭逢艱難挫折，我們都能勇敢強韌、團結一致。相信新的一年，台灣可以更多元、更堅韌、更綻放，可以更邁向世界，可以更自信前行，一起讓更多的人，走出疫情的難關，並在這塊土地孕育夢想，「今年執政團隊會更加努力」。

蔡英文今發表2023新年談話，並開放媒體提問。在記者會中，有媒體問到賴清德日前「和平保台」的論述，蔡英文先是看向一旁的賴清德，問他「你要回答嗎？」賴清德則雙手一舉，表示這是總統的記者會，由總統回答，蔡英文則笑笑說，「那我就一併回答」，兩人互動又再成為焦點。

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