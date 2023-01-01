101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬夜

▲網友到101跨年，慘遭心靈爆擊。（合成圖／翻攝臉書、記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

新的一年已經到來，不少人許下願望，希望未來可以過得更好。值得一提的是，在跨年活動開始前，會有不少人到舞台前卡位。有名網友在101等候活動開始，卻遭受101跑馬燈的「心靈爆擊」，18字的跑馬曝光後，也讓不少人笑翻，直言「兩個人才叫跨年，一個人那叫熬夜」。

一名網友在「爆料公社」分享照片，只見101的跑馬燈顯示出了18個字，寫著「每年許願下一年脫單，結果每年都是單身狗」，殘酷的現實宛如心靈爆擊，讓不少人遭到重傷。

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▼傻眼的跑馬燈內容曝光，讓不少單身狗遭受重擊。（圖／翻攝臉書）

照片被不斷轉傳至「爆料公社」、「爆廢公社」等社團，不少網友看完傻眼的跑馬燈，也不禁留言氣喊，「我覺得在嗆我」、「單身狗的都不叫跨年、是熬夜」、「我不用許願就會實現的願望」、「這樣的101才是熟悉的101啊」、「兩個人才叫跨年，一個人那叫熬夜」、「難怪我兒子非要去新北跨」、「去看煙火還被酸爆，還好在家睡覺是對的！」

事實上，這18個字並非今年出現的跑馬燈，往年每逢跨年前後，都會有網友張貼照片出來回顧，且每次只要照片出現，總會引起單身民眾的共鳴，令人哭笑不得。