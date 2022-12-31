　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」今晚7時準時展開 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

年末最後倒數，迎接嶄新2023！台中跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」31日晚上7時準時展開，主持人阿KEN賣力帶動現場氣氛，一路嗨到1月1日凌晨1時，舉辦場地在六都最大的台中水湳中央公園，卡司更橫掃全台晚會，由搖滾天團八三夭以傳唱度極高的歌曲「東區東區」開場，情歌天王周興哲壓軸，跨年後第一棒則是迷幻歌王林宥嘉，吸引4萬名觀眾入場。市長盧秀燕也將上台簡短傳達對新年的期許，並陪伴市民倒數跨年。

「能省則省！」盧秀燕預告，藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她要把時間留給大家，去年她以3秒、12字祝福送給大家，今年也一定會堅持自己的原則，「省話」到底，請大家來猜猜看今年的字數是多少！

▲▼新聞局表示，現場已有4萬人湧進水湳中央公園。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

新聞局表示，今年台中市跨年活動具四大特色，包括全台跨年最大場地、最多天王天團齊聚、藝人組數最多、轉播平台最多；長達6小時的跨年晚會，精彩卡司輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子Shaun、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、鼓鼓呂思緯、人氣文青樂團告五人、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，另外還有平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手精彩演出。

新聞局指出，今年也安排精彩煙火秀，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中等四大主題，各式煙火施放3分鐘陪大家跨年。此外，為讓民眾探索周邊美食，市府特別設計逢甲觀光夜市美食地圖，並設計完善的公安、防踩踏計劃，要讓民眾玩得開心又安全，一起告別2022，迎接2023！

市府規劃四條免費接駁路線，包含捷運市府站、台鐵松竹站、秋紅谷站及北水湳停車場。搭乘高鐵的民眾，可轉乘捷運至市政府站，再搭乘接駁車前往會場；搭乘台鐵的民眾，可在松竹站下車轉搭接駁車；搭乘國道客運或台灣大道沿線公車的民眾，可在朝富路及市政北七路的路口，搭乘秋紅谷線接駁車前往會場參加活動，相關路線上的公車、捷運、台鐵也將配合活動延後收班。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／林書豪下一站來台灣？豪弟解答了
網發現「這2款漢堡」變小　麥當勞回應了
墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光
台大醫院出現「霸王停車」一車占三格！背後原因超暖心
快訊／昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網讚可愛：好像周杰倫
人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單氣炸求償百萬
快訊／林志玲突「現身」小巨蛋　性感露香肩尬美蔡依林
快訊／習近平2023新年賀詞曝光！ 提海峽兩岸一家親
直擊／蔡依林跨年夜攻蛋！舞台搶先曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

台南禽場主動通報禽流感　動保處即刻撲殺防堵病原擴散

2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火

鹿谷農會冬茶賽創「農藥0檢出、無境外茶」紀錄　黃平和獲特等獎

南投林管處召開跨機關會議　為石虎營造安全綠色廊道阻路殺

南投力行國小校舍8年終完工　部落師生今年最後一天喜慶落成

鳶峰遊客中心暨星空劇場新年試營運　今起可優惠預約體驗

台中市民湧望高寮賞夜景　台中警重兵佈署300人陪跨年

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

台南禽場主動通報禽流感　動保處即刻撲殺防堵病原擴散

2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

空拍直擊！高雄夢時代跨年爆人潮　首創「雙面舞台」再放180秒花火

鹿谷農會冬茶賽創「農藥0檢出、無境外茶」紀錄　黃平和獲特等獎

南投林管處召開跨機關會議　為石虎營造安全綠色廊道阻路殺

南投力行國小校舍8年終完工　部落師生今年最後一天喜慶落成

鳶峰遊客中心暨星空劇場新年試營運　今起可優惠預約體驗

台中市民湧望高寮賞夜景　台中警重兵佈署300人陪跨年

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

林書豪要來台灣了嗎？「豪弟」林書緯：當然期待但現在不用談

日本遊樂園自由落體設施故障　2旅客夜間受困高空「寒風狂吹4小時」

《社內相親》CP合體「根本婚禮現場」！金世正為粉絲「倒著走紅毯」太寵溺

「跟糖醋醬一樣大」網發現這2款漢堡變小　麥當勞回應：有優化

墾丁大街跨年人潮大爆炸！恐怖「擠沙丁魚」畫面曝光　攤販樂了

天氣晴朗山上跨年不冷清　劍湖山湧1.2萬遊客倒數迎接2023

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

告五人宣布明年喜訊！　家家跨年驚喜合體「超大咖好友」

昆凌IG突公開「寶寶正臉照」！　網瘋讚可愛：眼睛好像周杰倫

潤娥、2PM俊昊2度共舞！　「曖昧牽手甜蜜互動」全場爆尖叫

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

地方熱門新聞

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台南好停車路邊停車不收費

黃偉哲致贈70多歲阿嬤VIP證

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

獨／豐原惡火奪四死　邱姓廠長家屬返火場忍悲招魂

台東邀大咖跨年倒數　週邊打造豪華用餐區

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

嶺東科大三連霸技職之光　視傳系「清水美學」獲表揚

桃園市6新任區長聯合宣誓　蘇俊賓盼做好溝同橋樑

更多熱門

相關新聞

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

跨年夜來了，氣象局今晚對新北、基隆和宜蘭發布大雨特報，未來一周將出現兩階段天氣型態，下周三(1/4)前水氣多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，下周四、五(1/5~1/6)東北季風減弱，大台北、東半部、恆春半島有短暫雨，1/8~1/10將有「直逼大陸冷氣團」冷空氣報到，不過後期預測仍有不確定性。

台中跨年夜估逾20萬人　市府規劃4接駁路線

台中跨年夜估逾20萬人　市府規劃4接駁路線

直擊！台北市跨年晚會

直擊！台北市跨年晚會

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

關鍵字：

台中跨年台中跨年

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面