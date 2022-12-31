2023閃耀台中跨年夜！八三夭開唱炸全場　水湳中央公園爆滿4萬人

▲台中跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」今晚7時準時展開 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

年末最後倒數，迎接嶄新2023！台中跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」31日晚上7時準時展開，主持人阿KEN賣力帶動現場氣氛，一路嗨到1月1日凌晨1時，舉辦場地在六都最大的台中水湳中央公園，卡司更橫掃全台晚會，由搖滾天團八三夭以傳唱度極高的歌曲「東區東區」開場，情歌天王周興哲壓軸，跨年後第一棒則是迷幻歌王林宥嘉，吸引4萬名觀眾入場。市長盧秀燕也將上台簡短傳達對新年的期許，並陪伴市民倒數跨年。

「能省則省！」盧秀燕預告，藝人歌手和看表演的民眾才是主角，她要把時間留給大家，去年她以3秒、12字祝福送給大家，今年也一定會堅持自己的原則，「省話」到底，請大家來猜猜看今年的字數是多少！

▲▼新聞局表示，現場已有4萬人湧進水湳中央公園。（圖／台中市政府提供）

新聞局表示，今年台中市跨年活動具四大特色，包括全台跨年最大場地、最多天王天團齊聚、藝人組數最多、轉播平台最多；長達6小時的跨年晚會，精彩卡司輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子Shaun、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、鼓鼓呂思緯、人氣文青樂團告五人、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，另外還有平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手精彩演出。

新聞局指出，今年也安排精彩煙火秀，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中等四大主題，各式煙火施放3分鐘陪大家跨年。此外，為讓民眾探索周邊美食，市府特別設計逢甲觀光夜市美食地圖，並設計完善的公安、防踩踏計劃，要讓民眾玩得開心又安全，一起告別2022，迎接2023！

市府規劃四條免費接駁路線，包含捷運市府站、台鐵松竹站、秋紅谷站及北水湳停車場。搭乘高鐵的民眾，可轉乘捷運至市政府站，再搭乘接駁車前往會場；搭乘台鐵的民眾，可在松竹站下車轉搭接駁車；搭乘國道客運或台灣大道沿線公車的民眾，可在朝富路及市政北七路的路口，搭乘秋紅谷線接駁車前往會場參加活動，相關路線上的公車、捷運、台鐵也將配合活動延後收班。