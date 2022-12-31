跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

▲2023高雄瘋跨年，最美大港花火元旦狂放223秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(12/31)晚為跨年夜，公路總局預測，將有9處鄰近跨年及迎曙光熱點省公路易塞車，此外，明天元旦(1/1)將有一波出遊車潮，15處省公路也將出現塞車。

公路總局預測，今晚間鄰近跨年活動地點的9處省道路段易塞車，包括台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台74線臺中環線等，及明(1/1)清晨迎曙光熱點路段包括台9線太麻里、台14甲線合歡山、台18線阿里山、台26線墾丁等路段等，將出現車潮。

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此外，明(1/1)日為元旦連假第2天，預估部分觀光景區車流將湧現，包含北部地區台2線福隆、台2線萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段，中部地區台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊路段，及東部地區台9線礁溪路段。

以及主要城際道路包括台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線及台26線水底寮~楓港路段、台9線蘇花路廊，和部分銜接國道路段包括台74線台中環線接國3、台86線仁德系統、台18線國3中埔交流道路段，預估也會出現車多或壅塞情形。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，西部國道客運尚有59%空位，東部國道客運尚有78%空位，鼓勵民眾多搭乘。