　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

▲▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）

▲台鐵元旦連假疏運首日將疏運70萬人次。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

今(12/31)元旦連假首日，各地舉辦跨年活動，台鐵預估今單日旅客運量將高達70萬人次，因應今天全台北、中、南、東各區跨年活動，台鐵增開25列區間車，凌晨疏運旅客。

元旦連假開跑，今(12/31)為節前旅客返鄉、出遊、及跨年活動的重點日，加上後疫情解封，台鐵預計單日旅客運量將達70萬人。另為因應北、中、南、東各區跨年活動，台鐵也再增開25列區間車，疏運活動散場旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，為加強假期疏運能力，臺鐵局配合新購EMU3000型及EMU900型新車投入，調整加班車班表，全線合計加開139列次、加掛48輛次，使運能較平日增加5.8%(東線增加14.1%、南迴線增加4.9%、西線增加2.7%)。另與去(111)年元旦疏運比較，對號列車座位數增加7萬5,422個座位，增幅約5%，創下史上新高。

▲▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）

▲台鐵局長杜微視察疏運情況。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微今(12/31)前往台中視察元旦疏運，並慰勉現場第一線工作人員，上午疏運發車及行車均準點正常。杜微表示，台鐵局近年辦理安全改革，尤其是車輛汰換已具初步成效，112年元旦連假疏運提供運能也創下紀錄，未來112年春節假期疏運，在全體員工的努力下，一定會順利進行，提供國人及旅客更好、更充裕的旅運服務。

杜微也呼籲旅客，參加跨年活動要多利用公共大眾運輸，搭乘台鐵可早一點出門，候車乘車遵守站車人員的嚮導服務，共同維持站車秩序。

▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
女星被下降頭20年！　口吐刀片鐵釘、私處流血
李玟跨年掀衣！　身上竟掛引流袋
H5N1入侵！　4萬2888隻雞鴨慘遭撲殺
喝1罐啤酒「大腦老2歲」　醫驚揭：紅酒好處是造假的
直擊海上幽靈船！　艙內一片詭譎死寂
一張照曝台灣人多怕冷！　1產品訂單爆量
快訊／被禁足想出門！　16歲女從3樓墜落
人間蒸發近一年！　馬雲終於露面了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

高雄最美大港花火元旦狂放223秒　1分鐘「浪漫彩蛋」搶先流出

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

元旦連假首日！國道車潮少4%　交長曝2可能原因

快訊／出門跨年小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

高雄7大「元旦新制」明上路！福利一次看　學生族免費騎YouBike

大叔超商買點數「給小姐」！熱心男急勸1句　網笑翻：老司機

配合內閣改組時間延後新春記者會　交長：沒想那麼多

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

高雄最美大港花火元旦狂放223秒　1分鐘「浪漫彩蛋」搶先流出

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

元旦連假首日！國道車潮少4%　交長曝2可能原因

快訊／出門跨年小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

高雄7大「元旦新制」明上路！福利一次看　學生族免費騎YouBike

大叔超商買點數「給小姐」！熱心男急勸1句　網笑翻：老司機

配合內閣改組時間延後新春記者會　交長：沒想那麼多

人夫情色按摩店瘋玩半套　妻見帳單求償百萬...獲賠「驚人金額」

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

妻懷3寶！渣夫顧超商吃打工妹　泡「愛的咖啡」：來找我愛愛

南韓KF-16戰機墜毀！12年前「沒裝1顆螺帽」釀禍　引擎沒油慘摔機

李縉穎出任竹市黨部主委「拉郭卡侯」？　朱立倫駁：絕不可能卡任何人

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

《想見你》粉絲已四刷！首日票房衝1200萬　打破《當男人》紀錄

穩定春節物價　中油：天然氣價格不調整

直擊！台北市跨年晚會　粉絲不畏風雨搭帳「清晨搶第一排」追星

李玟跨年掀衣「身上竟掛引流袋」　體重僅42.3kg認：今年很難熬

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

尾牙摸彩抽到老闆！員工起鬨「喊1句」慘了

館長確診轟高端　王浩宇「只問1句」被出征

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

3縣市大雨特報！　北台灣跨年、迎曙光無望

對跨年無感！過來人喊「過了這歲數」：只想回家睡覺

跨年「3大開運法」曝！命理師：一路旺到2024

領錢了！這地區51萬人最高爽領現金1萬

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

更多熱門

相關新聞

出門跨年小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

出門跨年小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

今天是2022年最後一天，不少民眾打算出門跨年，氣象局今下午16時10分針對縣市發布大雨特報，民眾外出須留意並攜帶雨具。

實體零售搶攻跨年商機　超商、百貨新櫃聚餐優惠齊發

實體零售搶攻跨年商機　超商、百貨新櫃聚餐優惠齊發

台中警方重兵佈署300人　避免塞車安心跨年

台中警方重兵佈署300人　避免塞車安心跨年

跨年夜送餐食　餐車變碰碰車撞翻「食材全撒」

跨年夜送餐食　餐車變碰碰車撞翻「食材全撒」

台鐵113年公司化！交長公布明年3大進程　「推動時間表出爐」

台鐵113年公司化！交長公布明年3大進程　「推動時間表出爐」

關鍵字：

台鐵跨年區間車加開

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面