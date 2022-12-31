今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

▲台鐵元旦連假疏運首日將疏運70萬人次。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

今(12/31)元旦連假首日，各地舉辦跨年活動，台鐵預估今單日旅客運量將高達70萬人次，因應今天全台北、中、南、東各區跨年活動，台鐵增開25列區間車，凌晨疏運旅客。

元旦連假開跑，今(12/31)為節前旅客返鄉、出遊、及跨年活動的重點日，加上後疫情解封，台鐵預計單日旅客運量將達70萬人。另為因應北、中、南、東各區跨年活動，台鐵也再增開25列區間車，疏運活動散場旅客。

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台鐵表示，為加強假期疏運能力，臺鐵局配合新購EMU3000型及EMU900型新車投入，調整加班車班表，全線合計加開139列次、加掛48輛次，使運能較平日增加5.8%(東線增加14.1%、南迴線增加4.9%、西線增加2.7%)。另與去(111)年元旦疏運比較，對號列車座位數增加7萬5,422個座位，增幅約5%，創下史上新高。

▲台鐵局長杜微視察疏運情況。（圖／台鐵局）

台鐵局長杜微今(12/31)前往台中視察元旦疏運，並慰勉現場第一線工作人員，上午疏運發車及行車均準點正常。杜微表示，台鐵局近年辦理安全改革，尤其是車輛汰換已具初步成效，112年元旦連假疏運提供運能也創下紀錄，未來112年春節假期疏運，在全體員工的努力下，一定會順利進行，提供國人及旅客更好、更充裕的旅運服務。

杜微也呼籲旅客，參加跨年活動要多利用公共大眾運輸，搭乘台鐵可早一點出門，候車乘車遵守站車人員的嚮導服務，共同維持站車秩序。

▼台鐵元旦連假疏運首日狀況。（圖／台鐵局）