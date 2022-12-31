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一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今跨年夜北台灣出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

跨年夜來了，氣象局今晚對新北、基隆和宜蘭發布大雨特報，未來一周將出現兩階段天氣型態，下周三(1/4)前水氣多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，下周四、五(1/5~1/6)東北季風減弱，大台北、東半部、恆春半島有短暫雨，1/8~1/10將有「直逼大陸冷氣團」冷空氣報到，不過後期預測仍有不確定性。

氣象局預報員林定宜表示，未來一周天氣將有兩階段，下周三(1/4)前都是東北季風型態，加讓南方雲系影響，水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率高，有機會出現局部較大雨勢。

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其他地區部分，元旦(1/1)受南方雲系影響，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨；下周二、三(1/3~1/4)其他為多雲到晴，不過中層水氣仍多，西半部山區也有零星短暫雨。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲一圖看跨年降雨熱區。（圖／氣象局）

林定宜指出，高山因水氣多，3千公尺以上高山可能有出現零星降雪機會，譬如玉山、合歡山若水氣和溫度配合就有可能，即時沒有降雪，也可能有積冰或路面濕滑，要注意交通安全，類似情況將持續到下周一(1/2)。

下周四、下周五(1/5~1/6)過後，東北季風減弱，北部、東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

根據氣象局預測，下周六(1/7)過後將出現一波東北季風，其中後期冷空氣接近大陸冷氣團強度。

對此，林定宜指出，後期約1/8到1/10冷空氣可能在東北季風和大陸冷氣團邊緣附近，但後期預測仍有不確定性，還待觀察，模式可能再調整，不過1月份本來就是每年最低溫的月份，將有一波一波冷空氣。

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