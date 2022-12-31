2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023閃耀台中跨年夜晚上7點將在水湳中央公園熱情開唱，台中市政府特別邀請重量級卡司陣容登場，預估今年人數將突破去年的20多萬人，交通局因應交通疏運需求，規劃4條免費接駁路線及周邊4處汽機車停車場，呼籲民眾多運用大眾運輸工具，安全、開心歡度跨年夜，喜迎新年，截至目前為止，會場周邊道路和市區交通還算順暢。

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「搭乘接駁車！跨年夜不塞車！」交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會在水湳中央公園，場地廣闊加上疫情緩解，預期會吸引相當可觀的人潮，為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線4條免費接駁路線，各接駁站前往會場的發車時間為下午5點至晚上11點30分；回程發車時間為晚上10點至隔日凌晨1點30分，10至15分鐘一班車，坐滿即開。

交通局說明，今年台中跨年晚會為全台最大場、卡司最豪華，全國各地的朋友都非常關注，因此針對外縣市朋友提供便利交通，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車，轉乘捷運至市政府站（1號出口），出站後右轉再搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車，出站右轉步行至台鐵西站旁（近捷運松竹站出口2），搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的朋友可在台中秋紅谷生態公園下車，步行至市政北七路／朝富路口，搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。

市府也和捷運、公車業者及台鐵協調，捷運將延後營運至凌晨2點；市區公車則有23、54、82延、108、300、303、304、305、525、綠1及綠4等11條公車延後收班，台鐵則加開3班列車（南下列車2班；北上列車1班）。

另外，市府在會場的南、北側規劃3處汽車及1處機車的免費停車場，如果民眾開車經由國道1號，可在中清交流道下，開台74線可在北屯一交流道下，車子可停北水湳停車場，然後步行至經貿路／黎明路口搭乘「北水湳線」接駁車。

如果是行駛市區道路的朋友，可停放在創研22或創研26停車場，步行10分鐘至會場，會場東北側（啟航路至中科路之間）也規劃1處機車停放區，約有4100個機車位。

若是搭乘捷運的民眾，可在「文華高中站」或「文心櫻花站」出站，走甘肅路即可抵達會場，搭乘計程車的民眾，市府也在會場周邊規劃計程車招呼站，從晚上10點開始排班，離場民眾可至敦化路與啟航路口候車，或可利用「台中交通網APP」查詢，提前預約。

葉昭甫提醒，為維持跨年會場周邊交通順暢，活動當天早上8點起，分階段進行周邊道路管制到隔日凌晨2點，並取締違規停放車輛，會場周邊道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車，建議市民朋友可選擇「捷運+接駁車」或「捷運+步行」前往會場，免受塞車困擾。