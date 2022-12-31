　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023閃耀台中跨年夜晚上7點將在水湳中央公園熱情開唱，台中市政府特別邀請重量級卡司陣容登場，預估今年人數將突破去年的20多萬人，交通局因應交通疏運需求，規劃4條免費接駁路線及周邊4處汽機車停車場，呼籲民眾多運用大眾運輸工具，安全、開心歡度跨年夜，喜迎新年，截至目前為止，會場周邊道路和市區交通還算順暢。

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「搭乘接駁車！跨年夜不塞車！」交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會在水湳中央公園，場地廣闊加上疫情緩解，預期會吸引相當可觀的人潮，為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線4條免費接駁路線，各接駁站前往會場的發車時間為下午5點至晚上11點30分；回程發車時間為晚上10點至隔日凌晨1點30分，10至15分鐘一班車，坐滿即開。

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

交通局說明，今年台中跨年晚會為全台最大場、卡司最豪華，全國各地的朋友都非常關注，因此針對外縣市朋友提供便利交通，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車，轉乘捷運至市政府站（1號出口），出站後右轉再搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車，出站右轉步行至台鐵西站旁（近捷運松竹站出口2），搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的朋友可在台中秋紅谷生態公園下車，步行至市政北七路／朝富路口，搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

市府也和捷運、公車業者及台鐵協調，捷運將延後營運至凌晨2點；市區公車則有23、54、82延、108、300、303、304、305、525、綠1及綠4等11條公車延後收班，台鐵則加開3班列車（南下列車2班；北上列車1班）。

▲▼2023閃耀台中跨年夜，市府估計人數會超過去年的20萬人，呼籲民眾利用捷運、接駁、步行自由配，避免塞車。（圖／台中市政府提供，下同）

另外，市府在會場的南、北側規劃3處汽車及1處機車的免費停車場，如果民眾開車經由國道1號，可在中清交流道下，開台74線可在北屯一交流道下，車子可停北水湳停車場，然後步行至經貿路／黎明路口搭乘「北水湳線」接駁車。

如果是行駛市區道路的朋友，可停放在創研22或創研26停車場，步行10分鐘至會場，會場東北側（啟航路至中科路之間）也規劃1處機車停放區，約有4100個機車位。

若是搭乘捷運的民眾，可在「文華高中站」或「文心櫻花站」出站，走甘肅路即可抵達會場，搭乘計程車的民眾，市府也在會場周邊規劃計程車招呼站，從晚上10點開始排班，離場民眾可至敦化路與啟航路口候車，或可利用「台中交通網APP」查詢，提前預約。

葉昭甫提醒，為維持跨年會場周邊交通順暢，活動當天早上8點起，分階段進行周邊道路管制到隔日凌晨2點，並取締違規停放車輛，會場周邊道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車，建議市民朋友可選擇「捷運+接駁車」或「捷運+步行」前往會場，免受塞車困擾。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
LIVE／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔上演燈光秀、煙火
高端爆內線交易僅30萬交保　他曝檢調內幕
專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　原因曝光
IU李鐘碩日本約會飯店曝！　他揭3亮點「私密度超高」
跨年夜「3縣市」發布大雨特報　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間
快訊／《木曜》運動會爆「射箭意外」！製作人親曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

跨年夜約2女！渣男安排「無接縫行程」扯爆　妹子愣：台北人真會玩

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

高雄最美大港花火元旦狂放223秒　1分鐘「浪漫彩蛋」搶先流出

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

元旦連假首日！國道車潮少4%　交長曝2可能原因

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

用AI繪圖...廚房出現「2女孩」　蹲角落緊盯鏡頭嚇爆！超毛的

元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

跨年夜約2女！渣男安排「無接縫行程」扯爆　妹子愣：台北人真會玩

一圖看跨年夜降雨熱區！　下波「直逼大陸冷氣團」降溫時間曝

2023閃耀台中跨年夜估逾20萬人　交通局規劃4接駁路線+4停車場

2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

專家籲「1類人」去日本要帶快篩！　自揭：一直帶著自費清冠

跨年迎曙光熱點「9易塞省公路出爐」　明天元旦防15處地雷

高雄最美大港花火元旦狂放223秒　1分鐘「浪漫彩蛋」搶先流出

今疏運70萬人！跨年夜嗨完有火車搭　台鐵加開「25列紅眼區間車」

元旦連假首日！國道車潮少4%　交長曝2可能原因

直播／全球最早迎接2023　紐西蘭天空塔300秒「煙火燈光秀」來了

他反覆感冒一個月！醫抽血：是血癌　出現3症狀小心

機場「鋁箔紙包裹」驚見4顆人類頭骨　原定寄往美國

元旦出遊！國道14處地雷路段遍地開花　「國5北上恐連塞13小時」

一張圖看懂法國人多恨《艾蜜莉在巴黎》　多國冠軍卻在這裡吃癟

競選影片出爐！吳怡農拋3問政主軸　「台灣必須坦誠面對不足」

金針菇「主播級堂姊」來台灣！萬華拜拜逛夜市…網嗨翻：想巧遇

高端爆內線交易僅30萬交保　他曝檢調內幕：向賴清德示好

小豬2度花蓮跨年壓軸！彩排飄雨全身包緊緊　預告30分鐘不斷電唱跳

2023首周將爆「重大災難」！　日網預言：一定會發生

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

尾牙摸彩抽到老闆！員工起鬨「喊1句」慘了

館長確診轟高端　王浩宇「只問1句」被出征

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

3縣市大雨特報！　北台灣跨年、迎曙光無望

對跨年無感！過來人喊「過了這歲數」：只想回家睡覺

跨年「3大開運法」曝！命理師：一路旺到2024

領錢了！這地區51萬人最高爽領現金1萬

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

更多熱門

相關新聞

搭摩天輪迎曙光、爽吃星巴克早餐！

搭摩天輪迎曙光、爽吃星巴克早餐！

跨年除了要看煙火秀之外，當然還要迎接曙光！就有樂園推出「搭摩天輪迎曙光」活動，2023/1/1清晨就能搶先搭上全台最大摩天輪迎接第1道曙光，看完曙光後還能享用星巴克早餐以及獲得小禮物，在2023的第1天留下最夢幻的回憶。

樂園「元旦連假優惠」每人只要200元

樂園「元旦連假優惠」每人只要200元

想衝台中跨年「看周興哲、八三夭」　一瞥住宿價吐血

想衝台中跨年「看周興哲、八三夭」　一瞥住宿價吐血

播放量破億！韓國巨星登台中跨年

播放量破億！韓國巨星登台中跨年

2023麗寶跨年演唱會「超強卡司」曝光

2023麗寶跨年演唱會「超強卡司」曝光

關鍵字：

台中跨年接駁車

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

快訊／《D社》爆李鍾碩、IU熱戀中！

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」！

快訊／IU同步發聲認愛李鍾碩！　「請以溫暖視線看待戀情」

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

快訊／李鍾碩承認熱戀IU！　「最近發展成戀人，真摯地交往中」

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

煮湯圓整包糖All in不手軟　同學震驚喊：肯定過飽和！

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面