1800億超徵稅收全民共享？　李貴敏：還稅於民理所應當更應加碼

▲立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文今天召開國安高層會議，政府初步規劃在財政許可範圍內，將超徵稅收4500億元中的1800億元與全民共享，被視為發現金有望。國民黨立委李貴敏、費鴻泰均表示，還稅於民、理所當然，也是過去蔡總統曾提出的主張，因此樂見民進黨政府從善如流，認同在野黨的訴求。同時更應該加碼，以符合實際經濟景氣與情勢需要。

李貴敏表示，超徵稅收、全民共享的額度，應該不只政府估計的1800億，畢竟到十一月份，超徵已達4500億，全年預估應該會在5000億上下，如此不光是給地方政府的超徵紅包應該增加，可全民共享的部分也可再提升。

她也強調，為求速度與效率，總統既然要全民共享，就應該直接發現金，讓民眾拿個紅包好過年，不要再搞三倍券、五倍券，這種勞民傷財，還要額外行政成本的東西。畢竟連財政部代部長都警示當前經濟下滑，甚至還糟過金融海嘯時期，民眾需要有部分現錢在手，好度過年關。

李貴敏也強調，政府可運用之超徵稅收4500億元中，應有部分會挹注台電資源以解決嚴重虧損問題，但這部分虧損多出自政府能源政策失敗，或是忽略通膨因素及時因應所致，要民眾納稅錢來彌補政策疏失的結果並不公平，還是應該取之於民、用之於民，直接發還現金給民眾才合理。

費鴻泰指出，去年跟今年各分別稅超增4000億、4500億，如果只是超收10幾億或是3、400億可以說是景氣好，政府還可以把該稅務當作來年使用，但是到了4000多億這種規模就不是景氣好了，而是就是政府多收了人民的稅，既然多收，就應該把多收的某部分還給人民，而全球已有類似案例，包含新加波、香港等。

費鴻泰強烈呼籲，政府應儘速提出方案，最好直接在過年前發放現金給民眾，蔡英文上午的談話內容有提到，超徵的稅收要拿來正興經濟、勞健保補貼、台電補貼等，這些他都同意，但同時也應拿出相對的錢給人民。