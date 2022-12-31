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這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

 記者陳家祥／台北報導

12月31日為2022年最後一天，蘇貞昌晚間在臉書上PO「太狠了」政績影片，內容細數上任至今推動的嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等，勉勵行政團隊和全體公務人員，繼續做對的事、對人民有益的事，以及會讓台灣未來更美好的事。

值得一提的是，蘇貞昌這支政績影片，特別比照中國民間常用的電腦語音配音方式剪輯，看了讓人會心一笑。蘇貞昌也說，希望翻牆來台灣享受網路自由的中國民眾，一起來了解民主制度下的政府，是如何和民間一起合作，努力照顧人民，「祝大家新年快樂，願台灣民主永續、人民幸福安康」。

影片提到，當年蘇貞昌剛上任不久，為了防範非洲豬瘟，要求機場手提行李從檢驗30%變成全面抽查，縱使機場回報排隊人潮已達30公尺仍堅持落實政策，「排300公尺我也不退讓」。

另外，當年同婚專法，不少民進黨立委有來自支持者的壓力，如今影片曝光，蘇貞昌在投票表決前對立委溫情喊話，「將來可以拿出來談的，一定有明天同婚這一案，你（立委）可以拍胸脯很大聲說，當年壓力多麼大，但我（立委）還是頂下來了」。

接著影片提及疫情爆發初期，蘇貞昌當機立斷宣布口罩停止出口，同時下令設置口罩國家隊，讓全球在缺口罩之際，台灣不但有口罩還能做口罩外交。

接著，蘇貞昌力推班班有冷氣政策，只花了1年半就完成國民黨喊了10幾年的口號。另外還有近日完成的屏鵝公路141公里電纜地下化，亦是蘇貞昌要求，將10年工期，改為半年完成。而影片末了，旁白還特別說，「繼續衝繼續拚，國家繼續向前進」。

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