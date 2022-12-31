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逆風！高嘉瑜稱「還稅於民」假議題　「不是大撒幣就沒事了」

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

財政部今年稅收預估超徵4500億，朝野出現「還稅於民」的聲浪。對此，立委高嘉瑜31日表示，還稅於民當然是一個假議題，預算是實徵數大於預算數才有所謂稅收超徵，這些實際上都是該收的稅，如何透過相關的政策讓民眾過個好年、彌平貧富差距，並解決通膨、高物價、高房價狀況，才是民眾最期待的，並不是大撒幣把錢花一花就沒事了。

今年預估稅收超徵4500億元，不少立委紛紛喊話普發1萬元，主張「還稅於民」、和全民共享經濟果實。而高嘉瑜直言，還稅於民當然是一個假議題，預算是實徵數大於預算數才有所謂稅收超徵，這些實際上都是該收的稅，但凸顯出行政失靈，預算編列過程有很大問題，才會連兩年預算都超出四千多億，讓人民覺得政府荷包滿滿。

高嘉瑜表示，人民相對剝奪感會覺得日子苦哈哈，但政府稅收卻年年超出預算，政府該注意的是貧富差距擴大的問題，有錢的人越有錢，但底層民眾面對通膨、高房價壓力，國人4成家戶所得都拿去繳房貸，沒有多餘的支出做消費，這才是現在社會主要問題。

高嘉瑜指出，希望總統跟國安高層在今天的會議可以了解到，如何透過相關的政策讓民眾過個好年、彌平貧富差距，並解決通膨、高物價、高房價狀況，這是民眾最期待的，並不是大撒幣把錢花一花就沒事了。

對於超徵稅收，高嘉瑜表示，政府還有很多該做的，比如說長照政策、社會住宅也需要錢，防疫一年就編了8400多億、前瞻8800多億，舉債的錢遠遠多於稅入的錢，在這種情況下，其實國人還是負債的。

無獨有偶，立委郭國文也直言，這4500億再度成為拿來分化台灣社會的工具，普發會被說成是買票，不普發則是政府貪財，甚至還有人說多收的要還給民眾，但其實政府沒有加稅、沒有多收，只是編預算時，低估營所稅而已。

郭國文表示，當經濟紅利無法全民共享，疫情跟通膨卻是所有人都要負擔後果時，就促成社會分歧，「因此我認為，政府一定要優先照顧這些感受不到經濟成果的中產階級及經濟弱勢，這政府應扛起的責任。」

對於相關主張，有黨內人士表示，就算要發，也不可能在年前發現金，因為不僅沒有法源，預算編列也是個問題，超徵4千多億光還債、補貼油電凍漲等就預估就會佔去2千多億。

此外，即便有法源、財源沒問題，但發錢也需要時間，加上今年過年又早，就算確定要發，過年前頂多是宣布，但若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高，「發錢是ok，但真的拿到錢還是需要時間」。

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