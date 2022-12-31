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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣團進團出？高嘉瑜批舊團隊麻木不仁　「民眾期待新閣揆解決問題」

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選潰敗後，行政院長蘇貞昌的去留也成焦點，而日前一席「內閣應團進團出」引發熱議的立委高嘉瑜，31日再表示，執政團隊顯然成效不彰，才會讓民眾對民進黨失望，目前拋出很多有望接任人選，目的可能是測風向，但不管是誰接任，民眾只在意長期以來的問題能否解決，只要能面對問題，就是人民期待的人選。

對於內閣團進團出的說法，高嘉瑜表示，這也是台灣人民期待，大家期待有新的內閣解決長期施政沉痾，過去執政團隊已經有非常長的時間面對問題，顯然成效不彰，才會讓民眾對民進黨失望。

高嘉瑜指出，希望新團隊能夠改革換新，解決民眾長期以來詬病的高房價、高公設、汽車關稅等，如果能解決問題就是好的團隊，但過去的團隊面對這些問題麻木不仁，才導致國人失望，新的團隊希望有新想法、新作法，回應人民期待。

而副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄都被點名是可能人選，甚至外傳前衛福部長陳時中有望接任副閣揆，對此，高嘉瑜表示，大家都拋出很多人選，放話目的可能也是測風向，民眾最在意的是長期以來的問題能否解決，不管是誰來當閣揆、院長，只要能解決這些問題，相信就是人民期待的人選。

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