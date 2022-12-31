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中國疫情延燒！南韓「駐中領事館」240名職員確診　急發退燒藥

▲▼南韓駐中領事館高達240人近兩周確診新冠肺炎。圖為中國北京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓駐中領事館高達240人近兩周確診新冠肺炎。圖為中國北京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

 記者羅翊宬／綜合外電報導

中國自從「溜滑梯式」解封新冠防疫政策後，境內感染人數開始暴增，就連南韓駐中國的大使館、領事館都受到嚴重影響，平均每10位員工就有6人染疫，近2周以來高達240人確診，位於成都、瀋陽的領事館甚至暫時中斷核發簽證業務。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，南韓共同民主黨國會議員、國會外交統一委員會幹事李在汀昨（30）日從外交部獲取的資料顯示，最近2周南韓駐中國的10處公館（大使館、總領事館、本館）、共380名韓籍職員中，共有240人感染了新冠肺炎，佔總體比率達63%，顯示中國境內疫情嚴重到不容忽視。

隨著中國境內新冠疫情猖獗，南韓派駐中國的領事館在業務執行上受到影響，包括駐四川省成都總領事館、駐遼寧省瀋陽總領事館從本月19至23日還一度暫時停止核發簽證等相關業務，原因是怕前來洽公的民眾遭到染疫員工感染。

報導指出，其實就算是全球飽受新冠疫情所苦的2020、2021年，都還未曾發生過類似案例，顯示中國疫情目前有多麼嚴重。

《朝鮮日報》表示，猖獗的疫情導致中國境內出現一波波感冒藥的「搶貨風潮」，當地韓僑呼籲南韓外交當局應該要有所作為。對此，南韓駐瀋陽領事館已先行取得一定份量的退燒藥，27日向韓僑確診者提供緊急協助。

南韓外交部解釋，「確診者中尚未出現中、重症患者，且曾經確診的210名員工也已逐漸恢復、甚至回到工作崗位。自從2周以前駐外使館確診員工激增後，我們從事態發展初期嚴格監控，迅速向患者們提供退燒劑、快篩等。」

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