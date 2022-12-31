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嘉市大同國小美感環境再造基地啟用　國際兒童畫作交流展開幕

▲▼ 嘉市大同國小雙喜臨門 美感環境再造基地啟用暨嘉義市東區扶輪社國際兒童畫作品交流展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市大同國小美感環境再造基地啟用暨嘉義市東區扶輪社國際兒童畫作品交流展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市大同國小獲得教育部111年度美感環境再造計畫，補助經費改善校園中庭公共空間，提升校園環境的藝術質感，同時也在大展覽室舉行東區扶輪社國際兒童畫作品交流展。東區扶輪社有感於大同國小長期合作推動藝術教育，特別致贈10萬元，提供管樂團購置樂器。嘉義市長黃敏惠、教育處長林立生、東區扶輪社社長黃振隆及各界貴賓多人到場祝賀！

▲▼ 嘉市大同國小雙喜臨門 美感環境再造基地啟用暨嘉義市東區扶輪社國際兒童畫作品交流展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，市府長期以來積極致力於藝文教育，教育發展綱領-「人文第一」的教育願景，打造嘉義市成為展現城市美學的幸福城市，而學校教育就是藝術扎根的最佳場域。大同國小改造校園成為更具美感的教育環境，經由環境教的潛移默化，培育學生美學涵養，將生活美學導入其中，把校園建設成一座大型的戶外體驗教室，可以進行各種探索、體能活動與領域課程，提升教與學的成效，同時藉由與扶輪社共同合作進行跨國藝術交流，藝術是國際交流最快速與便捷的途徑，也是孩子們進步最大的動力，期待藉有台日的交流，讓孩子們欣賞不同文化創意及美學。

▲▼ 嘉市大同國小雙喜臨門 美感環境再造基地啟用暨嘉義市東區扶輪社國際兒童畫作品交流展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

東區扶輪社長黃振隆表示，東區扶輪社創社以來推廣藝術教育不遺餘力，東區扶輪社與日本橫濱市金澤扶輪社舉辦台日兒童畫交流展活動，今年已經邁入第33年。感謝大同國小提供場地讓孩子們有機會台日交流，相互觀摩學習，展期至明年1月底歡迎大家一起來參觀，此外，展期結束後，東區扶輪社也會將孩子們的畫作空運寄到日本橫濱市展出，相信對於孩子們會是一個榮耀與特別體驗。

▲▼ 嘉市大同國小雙喜臨門 美感環境再造基地啟用暨嘉義市東區扶輪社國際兒童畫作品交流展開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

大同國小校長盧淑娟表示，教育部111年度美感環境再造計畫，超過百所學校參與競爭，大同國小就是八所教育部獲得中央補助208萬2353元學校之一，並與市府配合款，打造校園「木都傳奇~光與水共舞的美學空間」。美感力是學生們未來重要的教育競爭力，更是提升生活品質的關鍵。學校希望透過硬體建設的改善與美化以及課程教學的涵育，在系統規劃與潛移默化中，陶冶學生奠基美學素養，讓學生能發現美、體驗美，進而成為美學實踐家。

計畫主題-「木都傳奇~光與水共舞的美學空間」，基地位於校園中庭東西兩側草坪區，基地設施結合許多木構元素來施作，是一座美感與自然共舞的五感體驗戶外美學教室。基地內設施包括:森林探索區、我是盪力士、汲水幫浦區與快樂小屋等。除了設有讓孩子們訓練感覺統合與大小肌肉的設施外，並善用基地內陽光充足的特性，以及基地內汲水幫浦的水源，讓陽光、水與基地設施交互作用下，產生的不同視野、光影變化與遇見彩虹的驚奇，成為孩子童年最美好的記憶！

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