尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

▲嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小為慶祝教師節，在九月敬師月安排「師情畫藝~老師寫真繪畫比賽」、「吾愛吾師~愛師任務九宮格」、「音樂傳真情~老師我愛您」及「敬師禮讚~敬師歌曲大合唱」等活動，讓學童以實際行動表達對師長的感謝，並在晨光時間辦理慶祝活動，由校長盧淑娟及家長會長丁俊廷及副會長林子惟帶領全校學童齊聲向師長祝福。

▲嘉義市大同國小敬師月系列活動讓孩子表達對老師的感恩。（圖／大同國小提供）



該校教師節系列活動從上週開始，「師情畫藝~老師寫真繪畫比賽」，二年六班黃筠婷同學榮獲低年級組特優，她畫的是老師戴口罩上課的樣子，因為她說老師上課很認真，看起來好美。

「吾愛吾師~愛師任務九宮格」活動，學生只要在愛師敬師的九種任務中任選5種完成，並獲接受服務的老師核章認可，即可參加9月28日的抽獎活動。

自治市小市長六年三班江卉芸同學為老師獻唱歌曲、讚美、用兩種語言祝福老師、每節上課前帶領全班同學向老師說教師節快樂，以及當老師的小幫手等。她說，平常都是老師為我們付出很多，在教師節來臨時，我也想要表達對老師的感謝！



「音樂傳真情~老師我愛您」活動，利用這兩週每天中午用餐時間，由自治市小市長團隊協助想要點歌送給老師的學生歌曲點播，同時代表說出對師長的真情告白，傳遞學童心中的感恩。悠揚或歡樂樂聲襯和著感性語句，讓午餐時刻充滿著無比的溫馨與感動。投遞箱中滿滿的點播歌曲，可看出大家的濃濃情意。五年六班全體同學點播《夜空中最亮的星》獻給教過他們的老師，謝謝老師辛苦的教導，老師的用心，他們都知道，所以點播這首歌表達內心的感謝及祝福。

壓軸的「敬師禮讚~敬師歌曲大合唱」，先播放教育部特別為教師節製作的「從聽話到對話」微電影，期待師生在理性溝通下，共譜愛的練習曲。接著由校長盧淑娟、家長會長丁俊廷及副會長林子惟、自治市小市長江卉芸等人，對勞苦功高、愛生如子的老師們致上最高的謝意與祝福，家長會也致贈星巴克點心與飲料給全體教職員工，最後與自治市小市長團隊、各班學生一起唱跳「感謝我的老師」歌曲，為教師節系列活動畫下美好的句點！



大同國小是嘉義市各級學校中、少數還留有孔子塑像的學校。該校教師節慶祝活動，也鼓勵學生向最偉大的至聖先師行禮感謝！有些學生經過時，還會向孔子塑像恭敬行禮，敬師境教於日常，值得肯定！



即將卸任的家長會長丁俊廷表示，感謝學校每年都用心規劃教師節活動，精彩多元，非常有創意，而且能讓孩子們將心中對師長的感恩，化為行動表示，希望孩子們能時刻聽從師長教誨，認真求學，感謝也祝福老師們佳節愉快！



校長盧淑娟表示，儒家倡導五倫-天地君親師，至聖先師孔子弟子子夏也說-一日為師，終身為父。隨著時代變遷，師道逐漸式微。透過辦理教師節敬師活動，期勉學生們要常懷感恩的心，用行動來表達對老師們平日辛苦指導與諄諄教誨的感謝，也讓老師們感受學生愛的回饋，讓師生關係更為融洽與緊密。