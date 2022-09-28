　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

▲▼ 嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小提供）

▲嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小為慶祝教師節，在九月敬師月安排「師情畫藝~老師寫真繪畫比賽」、「吾愛吾師~愛師任務九宮格」、「音樂傳真情~老師我愛您」及「敬師禮讚~敬師歌曲大合唱」等活動，讓學童以實際行動表達對師長的感謝，並在晨光時間辦理慶祝活動，由校長盧淑娟及家長會長丁俊廷及副會長林子惟帶領全校學童齊聲向師長祝福。

▲▼ 嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小敬禮）

▲嘉義市大同國小敬師月系列活動讓孩子表達對老師的感恩。（圖／大同國小提供）


該校教師節系列活動從上週開始，「師情畫藝~老師寫真繪畫比賽」，二年六班黃筠婷同學榮獲低年級組特優，她畫的是老師戴口罩上課的樣子，因為她說老師上課很認真，看起來好美。

「吾愛吾師~愛師任務九宮格」活動，學生只要在愛師敬師的九種任務中任選5種完成，並獲接受服務的老師核章認可，即可參加9月28日的抽獎活動。

自治市小市長六年三班江卉芸同學為老師獻唱歌曲、讚美、用兩種語言祝福老師、每節上課前帶領全班同學向老師說教師節快樂，以及當老師的小幫手等。她說，平常都是老師為我們付出很多，在教師節來臨時，我也想要表達對老師的感謝！


「音樂傳真情~老師我愛您」活動，利用這兩週每天中午用餐時間，由自治市小市長團隊協助想要點歌送給老師的學生歌曲點播，同時代表說出對師長的真情告白，傳遞學童心中的感恩。悠揚或歡樂樂聲襯和著感性語句，讓午餐時刻充滿著無比的溫馨與感動。投遞箱中滿滿的點播歌曲，可看出大家的濃濃情意。五年六班全體同學點播《夜空中最亮的星》獻給教過他們的老師，謝謝老師辛苦的教導，老師的用心，他們都知道，所以點播這首歌表達內心的感謝及祝福。

▲▼ 嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小敬禮）

壓軸的「敬師禮讚~敬師歌曲大合唱」，先播放教育部特別為教師節製作的「從聽話到對話」微電影，期待師生在理性溝通下，共譜愛的練習曲。接著由校長盧淑娟、家長會長丁俊廷及副會長林子惟、自治市小市長江卉芸等人，對勞苦功高、愛生如子的老師們致上最高的謝意與祝福，家長會也致贈星巴克點心與飲料給全體教職員工，最後與自治市小市長團隊、各班學生一起唱跳「感謝我的老師」歌曲，為教師節系列活動畫下美好的句點！

▲▼ 嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小敬禮）
大同國小是嘉義市各級學校中、少數還留有孔子塑像的學校。該校教師節慶祝活動，也鼓勵學生向最偉大的至聖先師行禮感謝！有些學生經過時，還會向孔子塑像恭敬行禮，敬師境教於日常，值得肯定！


即將卸任的家長會長丁俊廷表示，感謝學校每年都用心規劃教師節活動，精彩多元，非常有創意，而且能讓孩子們將心中對師長的感恩，化為行動表示，希望孩子們能時刻聽從師長教誨，認真求學，感謝也祝福老師們佳節愉快！

▲▼ 嘉義市大同國小敬師月向孔子敬禮 。（圖／大同國小敬禮）
校長盧淑娟表示，儒家倡導五倫-天地君親師，至聖先師孔子弟子子夏也說-一日為師，終身為父。隨著時代變遷，師道逐漸式微。透過辦理教師節敬師活動，期勉學生們要常懷感恩的心，用行動來表達對老師們平日辛苦指導與諄諄教誨的感謝，也讓老師們感受學生愛的回饋，讓師生關係更為融洽與緊密。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
颱風「洛克」將生成　冷空氣報到時間曝
快訊／「國7環評通過了」！終結10年停滯
具俊曄高調示愛：此生我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩
普丁輸不起！CNN曝俄核武「狂人策略」
人妻遭狂揉下體「掀衣按胸」　變態按摩師慘了
屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車
樂天桃猿球星出車禍　下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

前美國國務卿蓬佩奧蒞臨台南　與在地企業對話深化台美合作

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

準備迎接解封　桃園機場為邊境再鬆綁做準備

暴力犯罪發生率最低又最敢生　彰化縣獲《今周刊》永續城市優等獎　

尊師重道從小做起　繪圖歌唱還有孔子可以敬禮

綜藝大集合赴國姓鄉錄影　警熱情參加宣導預防犯罪

前美國國務卿蓬佩奧蒞臨台南　與在地企業對話深化台美合作

地震造成土石滑落「離民宅僅1公尺」　立委勘災鹿野瑞豐村

「葡實梅好我的熊麻吉」　雲林鎮南國小暖慶教師節

北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

暖企業展愛心　17LIVE捐贈雲林縣再生辦公及資訊設備

2022宜蘭嚴選優質米競賽揭曉　冬山馬啟亮奪冠軍米王寶座獎金30萬

AMD Ryzen 7000系列處理器上市　遊戲效能提升15%

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」整晚幫涮肉！　小S被瞞鼓裡傻眼

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

首場法說秀！星宇張國煒有問必答　曝代管立榮「無關弟弟派瓦解」

韋禮安甜娶交往2年圈外女友　升格人夫再報喜訊：終於換我了！

台灣學生比外生害羞？　吳鳳點破「無法接受」：別拿來當藉口

楊祐寧曖昧別人女友被當「情敵」　黃景瑜抓包：他們有問題！

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

總統府與行政院捲鏡電視案　張善政批NCC「干涉媒體已成東廠」

張曼玉消失大銀幕10年「永不復出」　名導關錦鵬曝：她和電影圈失聯

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

議員質詢代理教師聘期跳票　王惠美回酸：適合當立委

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

黃偉哲熱情迎接美國前國務卿蓬佩奧

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

企業捐贈救護車黃偉哲受贈感謝

雲林副縣長謝淑亞住家後方驚見虎頭蜂窩　民俗專家：選情好兆頭！

台南力推科技執法再增18處路口

前美國國務卿蓬佩奧與在地企業對話深化台美合作

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

黃偉哲與蓬佩奧相談極歡

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

更多熱門

相關新聞

當溺生的浮木　善意在校園中循環

當溺生的浮木　善意在校園中循環

我一直覺得把老師當志業的，能夠給愛的人，都是曾經得到很多愛的人。在我們成長的過程中，不論順利或受傷，一定都有一雙手曾經好好牽著我們，讓我們感受那股力量，最終也想成為那樣的人。

師生教學相長　三人行必有我師

師生教學相長　三人行必有我師

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

不滿高官轉任「私校門神」　教團批教部「肥貓工廠」籲啟動修法

教師節「私校教師不快樂」　教團揭侵害教師人權十大惡行

教師節「私校教師不快樂」　教團揭侵害教師人權十大惡行

4大超商「教師節咖啡優惠」一次看

4大超商「教師節咖啡優惠」一次看

關鍵字：

嘉義市大同國小盧淑娟教師節

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面