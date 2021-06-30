「破口罩」線上教學！嘉義市特教老師出大絕　原因很窩心

▲嘉義市大同國小資源班進行線上遠距教學。（圖／大同國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情，嘉義市大同國小資源班進行遠距教學，為協助特教老師為聽障學生進行教學，讓學生能清楚了解老師講述內容及指令，台灣康匠公司設計及捐贈友善透明口罩，捐給嘉義市政府再轉贈給嘉義市特教老師。老師詹又穎戴上市府轉贈的友善透明口罩進行線上同步教學，聽障學生看到老師的口罩中間是透明，以為老師的口罩破掉，讓線上課堂笑聲不斷，也展現特教老師的暖心。

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▲老師戴透明口罩方便學生辨識嘴型。（圖／大同國小提供）

大同國小校長盧淑娟表示，學校停課後進行遠距教學，老師設計各項課程，讓學習無縫接軌，特教班學生因身心障礙程度較重，無法進行線上同步教學，老師預錄教學影片，讓家長利用時間協助孩子進行線上學習，並提供網路資源平台輔助在家自學而特教教學團隊致力縮減學習落差。

上課時，因為老師首次戴著友善透明口罩上課，讓聽障學生覺得很新奇，一度還以為是老師口罩破掉；對於老師戴著透明口罩上課，學生表示可以看清楚老師的發音嘴型，上課來較不費力。

大同國小資源班有2班，身心障礙程度較輕，老師照原訂課表，以google meet、jamboard進行線上同步教學，或採取預錄教學影片教學，也用均一教育平台、youtube等網站輔助學生學習；資源班老師還設計即時反饋評量如kahoot、wordwall，利用類似遊戲競賽方式來檢核學生學習成效，也進行分組教學，有學生開始習慣線上學習，也有學生比較喜歡回校上課，想跟同學一起玩。

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