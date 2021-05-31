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嘉市公立國民中小學首次校長遴選　4校長順利連任

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，興嘉國小校長朱麗乖、大同國小校長盧淑娟、精忠國小校長楊勛凱及蘭潭國中校長莊裕庭順利連任。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市31日辦理110學年度公立國民中小學第一次校長遴選會議，經過近4個小時遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，興嘉國小校長朱麗乖、大同國小校長盧淑娟、精忠國小校長楊勛凱及蘭潭國中校長莊裕庭順利連任，並自8月1日起生效。▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，圖為興嘉國小校長朱麗乖。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，今年在台灣世界新聞傳播協會公布的全國縣市施政滿意度調查，嘉義市在「教育品質」項目勇奪金獎，顯示市民朋友對嘉義市教育品質的肯定及期許。而校長的作為及領導都會影響學校的發展，相信用對的人在對的位置上，能夠將我們教育的資源做最好的運用，才能更提升教育的品質。

興嘉國小校長朱麗乖表示，每一個孩子未必出類拔萃，但一定是獨一無二，所以教育要以孩子為主題，把重點放在學生的學習上，除了要有老師的專業、創新的教學方式外，還能結合家長、社區及志工的力量，幫助孩子學習、成長，希望興嘉國小可以營造成優質、永續的快樂學園，讓學生都充滿競爭力，讓他們覺得來到興嘉學習是充滿快樂的一件事。

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，圖為大同國小校長盧淑娟。（圖／嘉義市政府提供）

大同國小校長盧淑娟表示，教育就是在孩子的仰望裡，帶他們看到未來的希望，從事教育32年來，為他們創造成功的高峰經驗是必須的，而且也是這麼多年來不變的教育信念，希望大同的孩子可以大展長才、與眾不同；同時也致力彰顯學校及課程特色，如語文、美術、音樂、科學及體育等，希望孩子朝向多元的方向前進。

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，圖為精忠國小校長楊勛凱。（圖／嘉義市政府提供）

精忠國小校長楊勛凱指出，學校的發展願景是「定向世界，全球移動」，期待孩子能帶著勇氣、愛，願意走向全世界，實踐改變全世界的夢想，同時也希望學校、家園、社會及世界更加美好，這是陪伴著親師生一起往前走最大的動力；一雙手都不能放，不放棄任何孩子，以適性教育教導，讓他們不會失去對學習的渴望，這是我對孩子最大的承諾；引導孩子「動手去做」去學習、去實踐，這是對孩子最大的希望。

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市110學年度公立國民中小學第一次校長遴選，圖為蘭潭國中校長莊裕庭。（圖／嘉義市政府提供）

蘭潭國中校長莊裕庭說，我們的教育願景是「健康、創新、卓越、關懷」，希望培養全人的學生，讓他們健健康康、五育均衡，也希望培養出卓越的老師，老師能夠增能及製作校本課程，提升學習成效，也希望組織有效率、效能的團隊，營造友善、溫馨的校園，另外我們也希望藉由家長、社區的關懷，一起來打拼，共同為讓辦學績效更好、更棒。

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