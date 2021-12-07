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交趾陶藝術教育推廣　藝術家攜手美術班學童共同創作

▲▼大同 玉荷新語之二~朝荷玉露交趾陶藝術教育推廣成果展。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大同 玉荷新語之二~朝荷玉露交趾陶藝術教育推廣成果展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國小今年向文化局申請交趾陶藝術教育推廣計畫「大同  玉荷新語之二~朝荷玉露」」，獲補助經費新台幣20萬元。是項計畫由駐校藝術家侯吉村、彭志煌與大同國小蔡秉勳老師，指導六年級全體學生及三、五年級美
術班學生進行交趾陶創作，並將成果設置於禮運樓一樓穿堂。

本案於109年初試啼聲，設置玉荷新語交趾陶創作。今年在原有的裝置藝術上，擴展蓮池範圍，豐富蓮池中的景物，透過晨間的朝露、含苞待放的蓮花、飛行覓食的白鷺鷥，形塑創意無限的藝術校園氛圍，搭配三年級美術班學生的交趾陶創作，以及高年級美術班學生針對主題作品的素描及水彩寫生聯合展出，非常有質感。

▲▼大同 玉荷新語之二~朝荷玉露交趾陶藝術教育推廣成果展。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次辦理的成果展，不僅可以看到中高年級學生壯觀的裝置藝術創作，還可以看到美術班學生的精彩寫生，以及精緻可愛的交趾陶作品。這二年有了文化局的經費挹注，大同國小在藝術課程中，融入在地「交趾陶」素材，讓校內
的小小藝術家運用在地元素、在地工藝，訴說動人的在地故事，也讓交趾陶成為大同國小最令人驚艷也最絢爛的公共藝術風景。

該校預計於111年在穿堂中間半弧形牆面上，繼續進行交趾陶裝置藝術之施作，完成交趾陶第三期作品，創造蓮池情境，讓林玉山大師的蓮池鉅作，生動躍然於大同校園中，也成為該校最具特色的入口意象。

▲▼大同 玉荷新語之二~朝荷玉露交趾陶藝術教育推廣成果展。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

校長盧淑娟表示，因為是嘉義市國小藝術領域中心學校，也是全市唯一設有美術班的小學，因此多年來致力推展藝術教育，且交趾陶創作一直是學校藝術成果最大亮點之一，參加全市及全國性比賽，屢佔鰲頭，獲獎無數。感
謝文化局推廣交趾陶藝術，以及對學校的大力支持，讓孩子有不同的創作體驗，也讓學校環境藝文質感更上層樓。不僅讓孩子的作品更具有在地特色，也讓交趾陶貼近民眾的日常，更讓大同成為交趾陶裝置藝術的欣賞熱點。


嘉義市大同國小師生以百年校史中，最令校友懷念的校園景觀~松鶴池為發想，展現林玉山大師「蓮池」的另類精彩，歷經半年完成交趾陶裝置藝術「玉荷新語」第二期工程，12月6日上午10點起，假該校禮運樓一樓穿堂舉辦成果展，展期為期一週，歡迎社區民眾在遵守防疫規範下，踴躍前往欣賞。
 

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